Helsinki

Koronaviruksen deltavariantti on osoittautunut jopa aiemmin tiedettyä elinvoimaisemmaksi.

Viime viikolla julkaistussa Britannian terveysviranomaisten tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä Pfizerin ja Biontechin että Astra Zenecan rokotteiden teho laskee kolmen kuukauden kuluttua myös toisen rokotusannoksen jälkeen.

Pfizerin ja Biontechin rokotteen teho laski 90 päivässä kaksi kertaa rokotetuilla 75 prosenttiin aiemmin saavutetusta 85 prosentin suojatehosta pcr-testillä varmistettua infektiota vastaan. Astra Zenecan rokotteen teho laski 61 prosenttiin aiemmasta 68 prosentista.

Britannian terveysviranomaisten tekemässä laajassa tutkimuksessa tutkittiin miljoonaa pcr-koronatestitulosta.

Hanna Nohynek.

”Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että delta­virus tulee rokotesuojan läpi infektiona. Määrä, joka tarvitaan vasta-aineita lima­kalvoille, että delta täysin estyisi, on niin suuri, ettei kahdella rokote­annoksella siihen päästä. Rokotteen suoja­teho vakavaa tautia vastaan on kuitenkin edelleen erinomainen”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yli­lääkäri Hanna Nohynek sanoo.

Hän muistuttaa, että pelkkien infektioiden tuijottaminen voi johtaa liian toivottomaan tilannekuvaan.

”Pitää erottaa kaksi asiaa: saako ihminen viruksen limakalvoilleen ja lievän tai oireettoman taudin vai vakavaan sairastumiseen johtavan taudin”, Nohynek sanoo.

Myös Israelin terveysministeriön julkaisemien tietojen mukaan koronatartuntamäärät ovat maassa jyrkässä nousussa, ja esimerkiksi sunnuntaina kuusi prosenttia kaikista koronatestituloksista oli positiivisia. Viime viikolla maassa oli korkein tartuntapiikki sitten viime helmikuun.

Kuitenkin rokotuskattavuus Israelissa on jäänyt toivotusta: 78 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu ja 58 koko Israelin väestöstä.

Israelissa on jo aloitettu kolmas rokotuskierros, ja noin miljoona 60 vuotta täyttänyttä on saanut kolmannen rokotteen. Maan terveysviranomaisten ensimmäisten tietojen mukaan kolmas annos on antanut hyvän suojan: vähintään viikon kuluttua kolmannen rokotteen saamisesta, vain 0,2 prosenttia rokotetuista oli saanut koronatartunnan, kertoo The Times of Israel.

Tätä tukee myös Pfizerin heinäkuussa julkaisema oma tutkimustieto, jonka mukaan kolmas rokoteannos nosti vasta-ainetason noin viisinkertaiseksi verrattuna toisen annoksen jälkeiseen suojatehon tasoon.

” ”Pohdimme kertyvän näytön valossa sitä, tarvitsevatko kaikki kolmatta annosta.”

Brittitutkimuksen mukaan rokotteen teho oli parempi niillä, jotka olivat sairastaneet koronataudin ja saaneet sen jälkeen rokotteen. Brittitutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty eroa rokotuksen tehossa siinä, kuinka pitkä aika ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen rokoteannoksen välillä oli.

Tämä tutkimustulos yllätti myös Hanna Nohynekin.

”Aiemmat tehotutkimukset ovat osoittaneet, että mitä pidempi väli on, sitä parempi on suoja. Tässä tutkimuksessa oli jaettu rokotusten annosvälin tarkasteluaika alle ja yli yhdeksän viikkoon, eikä eroa vaikutuksessa todennetun oireettoman ja oireisen infektion estossa saatu esille”, Nohynek sanoo.

Esimerkiksi heinäkuussa julkaistun, myöskin Britannian terveysviranomaisten tekemän tutkimuksen mukaan kymmenen viikon rokotusvälillä teho oli selkeästi parempi kuin kolmen, neljän viikon annosvälillä.

Mitä tiedot heikentyneestä tehosta tarkoittavat kaksi kertaa rokotteen saaneille suomalaisille, jotka ovat jo ehtineet iloita päässeensä tartuntavaarasta lähes kokonaan eroon? Maanantaina 52 prosenttia vähintään 12-vuotiaista suomalaisista oli ehtinyt saada kaksi rokoteannosta.

Jatkuuko edelleen odotus, koska yhteiskunnassa voidaan luopua rajoituksista ja tarvitaanko vielä kolmas rokoteannos?

Hanna Nohynek toteaa, että kaksi rokotetta saaneet ovatkin aika suurella todennäköisyydellä itse suojassa vakavalta taudilta, mutta he voivat huonolla tuurilla tartuttaa muita.

”Jos menet tervehtimään syöpää sairastavaa isoäitiä, joka saa vastustuskykyä heikentävää lääkitystä, kannattaa käyttää maskia. Toivon myös, että mahdollisimman moni ottaisi suositellut kaksi annosta rokotetta. Silloin voisimme olla varmoja, että vakavaa tautia tulee mahdollisimman vähän”, Nohynek sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa on valmius aloittaa kolmas rokotuskierros vuodenvaihteessa.

On kuitenkin auki, keille kaikille kolmatta rokotetta eli toista tehostetta tarjottaisiin.

”Pohdimme kertyvän näytön valossa sitä, tarvitsevatko kaikki kolmatta annosta, vai tarjotaanko sitä heille, joilla on kaikkein suurin riski saada taudin vakavin muoto”, Nohynek sanoo.

Hän muistuttaa, että on tärkeää suojata kaikki ne sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat tällaisia ihmisiä.

Esimerkiksi Britanniassa kolmatta rokotetta aiotaan tarjota ensisijaisesti vähintään 70-vuotiaille, hoitokodeissa asuville, terveydenhuollon työntekijöille sekä vähintään 16-vuotiaille, joilla on heikko vastustuskyky.