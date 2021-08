Main ContentPlaceholder

Koronavirus | Koronavirus

Tampereella tutkitaan kahta uutta lääkettä koronapotilaiden hoidossa – kiinnostus toiseen lääkkeeseen heräsi toiveikkaasta havainnosta reumapotilailla: ”Ollut vähemmän vaikeaa tautimuotoa”

Isossa kansainvälisessä tutkimuksessa mukana olevista lääkkeistä toinen on syöpälääke, jota käytetään leukemian hoidossa. Toinen on reumasairauksien hoitoon suuresti vaikuttanut lääke. Molempia on käytetty Suomessa pitkään.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Kansainvälisen Solidarity-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa myös Tampereella tutkittiin ebolan hoidossa kokeiltua remdesiviiri-lääkettä. WHO:n odotetaan julkaisevan analyysinsa tulokset lähiaikoina. Lääkepakkaus kuvattiin Kairossa Egyptissä toimivan Eva Pharma -lääkeyhtiön tiloissa kesäkuussa 2021.

Tampere Maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-koronalääketutkimuksen toinen vaihe on päässyt hyvään vauhtiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Ison kansainvälisen tutkimuksen toisen vaiheen ensimmäinen koronapotilas maailmassa rekrytoitiin Taysissa elokuun ensimmäisellä viikolla. – Tutkimukseen on osallistunut myös muita sairaalahoidossa olleita koronapotilaita, tutkimus Tampereella on lähtenyt hyvin käyntiin, Solidarityn Taysin päätutkija Jarno Rutanen sanoo. Tutkimuspotilaiden määrää Rutanen ei tietosuojan ja tutkimuksen luonteen takia voi paljastaa, kuten ei muutakaan yksityiskohtaista tietoa. – Ensin kerätään riittävän iso aineisto, josta selvitetään, onko eri hoitojen välillä eroja. Siksi yksittäisten tapausten esille nostaminen ei ole sopivaa. Jokainen tutkimuspotilas antaa oman panoksensa isompaan tutkimusaineistoon, josta analyysit tehdään. – Reilun viikon aikana tutkimukseen on Suomessa osallistunut jo toistakymmentä potilasta kolmesta sairaalasta, Taysista, Husista ja Kanta-Hämeen keskussairaalasta, kertoo Solidarity-hankkeen Suomen kansallinen päätutkija, Helsingin yliopiston professori Kari Tikkinen. Rutasen mukaan Taysiin tulee tällä hetkellä koronapotilaita hoitoon suhteellisen tasaisesti. – Jotta ihmisille tarjolla olevat koronahoidot paranisivat, lääketutkimusta kannattaa tehdä, kun tautia on liikkeellä. Vaikka ei tästä tilanteesta kukaan kauhean riemuissaan ole. Kaikki toivovat, että pandemia saadaan hallintaan. Tampereen ja Suomen eteneminen WHO:n tutkimuksen etujoukoissa on perustunut tutkimusryhmän aktiivisuuteen: lääkkeisiin ja uusiin tutkimustuloksiin on perehdytty ja lupahakemuksia on edistetty mahdollisimman etupainotteisesti. – Meillä oli jo koko paketti hyvin pitkällä siinä vaiheessa, kun WHO:lta saatiin viimeisetkin tiedot toisesta vaiheesta. Tarvittavat lupapaperit saatiin nopeasti käsittelyyn viranomaisille. Solidarity-tutkimus Lääkkeitä koronaan Solidarity on Maailman terveysjärjestön WHO:n maailmanlaajuinen tutkimushanke, jossa etsitään toimivia lääkkeitä koronavirusta vastaan jo olemassa olevien lääkkeiden joukosta.

Solidarity-hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi keväällä 2020.Tampereen yliopistollinen sairaala Tays oli ensimmäinen suomalainen sairaala, joka päätti osallistua hankkeeseen.

Suomesta hankkeessa on tällä hetkellä mukana 9 sairaanhoitopiiriä ja 14 sairaalaa. Valtaosa suomalaisista asuu tutkimukseen osallistuvien yliopisto- ja keskussairaaloiden alueella. Tutkijoita on Suomesta mukana yli 100.

Ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 450 sairaalaa ja yli 1 000 tutkijaa yli 30 maasta.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa mukana on yli 600 sairaalaa, yli 50 maata ja yli 2 000 tutkijaa.

Solidarity-tutkimuksen toisen vaiheen ensimmäinen tutkimuspotilas koko maailmassa rekrytoitiin Taysista Tampereelta. Hänen hoitonsa alkoi elokuun ensimmäisellä viikolla. Malarialääke jäi pois Solidarity-tutkimuksen toiseen vaiheeseen WHO on valinnut kolme lääkettä: imatinibi, infliksimabi ja artesunaatti. Taysissa ja muualla Suomessa niistä tutkitaan alkuvaiheessa imatinibia ja infliksimabia. Imatinibi on jo parikymmentä vuotta käytössä ollut syöpälääke. Sitä käytetään myös Suomessa kroonisen myelooisen leukemian (KML) perushoitoon. – Imatinibi ei ole solunsalpaaja, ja sen vaikutusmekanismi on sytostaattia täsmällisempi. Lääke toimii hyvin tämän kohtuullisen harvinaisen leukemian hoidossa. Suun kautta tablettina nautittava imatinibi on helppo käyttää ja yleensä hyvin siedetty. – Lääkkeen avulla sairaus pysyy yleensä hyvin kurissa. Vähemmän vaikeaa muotoa Myös infliksimabi on ollut Suomessa käytössä parikymmentä vuotta. – Lääke on vaikuttanut suuresti reumasairauksien hoitoon. Se kuuluu lääkeryhmään, joka on tällä hetkellä biologisista reumalääkkeistä eniten käytetty. – Pandemian aikana on havaittu, että niillä covid-19-tautiin sairastuneilla reumapotilailla, jotka ovat käyttäneet ennen sairastumistaan infliksimabia, on ollut vähemmän vaikeata tautimuotoa kuin niillä, joilla kyseistä lääkehoitoa ei ole ollut, Rutanen sanoo. – Tällainen havainnoiva tutkimus ei ole yhtä luotettavaa kuin Solidarity-hankkeessa tehtävä satunnaistettu tutkimus. Havainnoiva tutkimus on antanut kuitenkin viitettä siitä, että infliksimabista voisi olla hyötyä koronapotilaiden hoidossa. Siksi sitä kannattaa tutkia. Kolmas tutkittava lääke on malarialääke artesunaatti. Se on vaikean malarian ensilinjan lääke. Lääkkeellä ei ole vielä myyntilupaa Euroopassa, eikä sitä toistaiseksi tutkita Suomessa. Taysin päätutkija Jarno Rutanen kiittää kansalaisia siitä, että tutkimustyöhön on suhtauduttu erittäin positiivisesti. Hän toivoo, että suhtautuminen on samanlaista myös jatkossa. Rutanen kuvattiin Taysissa huhtikuussa 2020. Remdesiviiristä tietoa pian Solidarity on WHO:n maailmanlaajuinen tutkimushanke. Siinä etsitään jo olemassa olevien lääkkeiden joukosta toimivia hoitoja koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Keväällä 2020 käynnistyneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli mukana satoja sairaaloita, kymmeniä maita ja yli tuhat tutkijaa eri puolilta maailmaa. Taysissa ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 26 potilasta sairaalan korona-, infektio- ja teho-osastolta. Suomesta ensimmäisessä vaiheessa oli mukana 9 sairaanhoitopiiriä, 13 sairaalaa ja 208 potilasta. WHO:n tutkimuksessa oli alun perin mukana ebolan hoidossa tutkittu remdesiviiri, hiv-infektion hoidossa käytetty lopinaviiri-ritonaviiri, MS-tautilääke interferonibeeta-1a sekä malarialääke klorokiini ja reumalääkkeenä käytetty hydroksiklorokiini. Suomessa päätettiin tutkia remdesiviiriä ja hydroksiklorokiiniä. Kun tutkimusluvat Suomessa saatiin ennen kesää 2020, epidemia Suomessa hiipui. Ensimmäinen potilas rekrytoitiin heinäkuussa 2020. Tampereella ensimmäinen potilas rekrytoitiin elokuussa. Tuossa vaiheessa WHO oli jo sulkenut hydroksiklorokiini-tutkimushaaran, sillä lääkkeestä ei katsottu olevan hyötyä koronapotilaiden hoidossa. Tampereella ja muualla Suomessa tutkittavaksi jäi remdesiviiri. Sittemmin WHO on lopettanut tutkimukset remdesiviiriä lukuun ottamatta myös muilla ensimmäiseen vaiheeseen valituilla lääkkeillä. – Vaikka remdesiviirin vaikutus ei ole huippusuuri, tutkimuksen välianalyysi oli hivenen kallellaan hyödyn suuntaan. Analyysin lopullisia tuloksia odotellaan alkusyksystä, Rutanen kertoo. Satunnaistettu tutkimus Solidarity-tutkimukseen rekrytoidaan vain sairaalahoitoon päätyneitä vähintään 18-vuotiaita koronapotilaita. Päätöksen mukaan lähtemisestä tekee potilas itse. Tietoa kerätään lääkkeen vaikutuksesta kuolleisuuteen, tehohoidon tarpeeseen, sairaalajakson pituuteen ja vakaviin haittatapahtumiin. Suomessa seurataan myös sitä, miten lääke vaikuttaa pitkäkestoisen koronan oireisiin. Satunnaistetussa tutkimuksessa tietokonejärjestelmä arpoo tutkimuspotilaan yhteen kolmesta ryhmästä. – Potilaista kaikki saavat standardihoitoa. Sen päälle tulee tai ei tule tutkimuslääke. Se riippuu siitä, mihin ryhmään potilas satunnaistetaan. Satunnaistaminen on luotettavin tapa tutkia hoitotoimenpiteen vaikutusta, sillä sekoittavat tekijät tulevat lopulta arvottua tasaisesti molempiin ryhmiin. – Kun ryhmät ovat riittävän suuria, sekoittavat tekijät kumoavat toisensa, ja ryhmät poikkeavat toisistaan vain annetun hoidon suhteen. Solidarity-tutkimukseen osallistuu maailmalla tuhansia tutkimuspotilaita. – Mukaan pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon potilaita, jotta saadaan niin kattava aineisto, että siitä nähdään, onko lääkehoidolla vaikutusta vai ei. Taysissa ei ole asetettu tutkimuspotilaiden määrälle lukumäärällistä tavoitetta. Tutkimusta edistetään tarjoamalla sairaalahoitoon koronan takia joutuville potilaille aktiivisesti mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Katse tulevaisuudessa Rutasen mielestä lääketutkimusta koronataudin hoitoon tarvitaan, sillä vaikka pandemia joskus laantuu, kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Tulevaisuus on arvaamaton. – Koronavirusta voi jäädä kiertämään ja pieniä ryvästymiä ja tartuntaketjuja saattaa ilmaantua. Niitä on hoidettava. – Tässä rakennetaan samalla myös mallia siitä, miten pandemiatutkimusta kannattaa tehdä, sillä pandemioita tulee tulevaisuudessakin. Prosesseja viilataan nyt kohdalleen.