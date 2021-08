Torstaina raportoitiin 866 uutta koronatartuntaa, tartuntojen määrän kasvu on tasaantunut

Suomessa saavutettiin 50 prosentin täysi rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta.

Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina 866 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 092 tartuntaa, mikä on 2 056 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 120 186.

Koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta kasvu on tasaantunut, THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) torstaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin.

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronatartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Hieman yli puolessa tapauksista tartunnan lähde saatiin viime viikolla selvitettyä. Viime viikolla karanteeniin asetettiin runsaat 12 000 ihmistä, eli yli 2 000 henkilöä enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Ilmaantuvuus korkeinta pääkaupunkiseudulla

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 14 vuorokauden ajalta on laskenut hieman edellispäivistä ollen nyt 182 sataatuhatta ihmistä kohden. Edellisellä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 145.

– Alueelliset erot ilmaantuvuudessa ovat huomattavia, Helve kertoi.

THL:n mukaan ilmaantuvuus on korkeinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (306). Ilmaantuvuus on korkeaa myös Lapin sairaanhoitopiirissä (203), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (192) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (169). Luvut ovat pyöristettyjä.

THL:stä ylilääkäri Otto Helve STM:n ja THL:n pitämässä tilannekatsauksessa koronavirustilanteesta Helsingissä 19. elokuuta 2021.

Sairaalahoidon tarve on kasvussa

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan hieman kasvanut, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoi tiedotustilaisuudessa. Erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut viimeisten viikkojen aikana kasvaneiden tartuntamäärien myötä.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 106 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

– Tartunnan saaneista sairaalahoitoon joutuu harvempi kuin keväällä, Helve sanoi.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko epidemian aikana ilmoitettu Suomessa 1 008.

12-15-vuotiaiden rokotukset edistyvät nopeasti

Torstaina saavutettiin toisen koronarokoteannoksen osalta 50 prosentin kattavuus rokotettavassa väestössä, kertoi Helve. Toisen rokotteen rokotuskattavuus on nyt hieman yli 50 prosenttia 12 vuotta täyttäneiden osuudessa Suomea väestöä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt noin 3,87 miljoonaa ihmistä, THL kertoi. Toinen rokotusannos on annettu Suomessa 2,45 miljoonalle.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että elokuussa aloitetut 12–15-vuotiaiden rokotukset edistyvät nopeasti. Helven mukaan ikäryhmässä valtaosa voi saada ensimmäisen rokoteannoksen elokuun loppuun mennessä.

12–15-vuotiaiden rokotuksia annetaan kouluissa ja rokotuspisteissä.

Huoltovarmuuskeskus: Suojavarusteita on riittävästi

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on kesän aikana hieman lisääntynyt, Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoi tiedotteessa. Nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on HVK:n mukaan erinomaisella tasolla. Uudet suojainhankinnat on toistaiseksi keskeytetty suojainten hyvän varastotilanteen vuoksi. Suojavarusteiden kotimaista tuotantoa halutaan ylläpitää, HVK kertoi.