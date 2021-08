Satasairaalassa ei ole havaittu merkittäviä koronarokotteen haittavaikutuksia – Raija Uusitalo-Seppälä: tehosterokote on yhtä turvallinen kuin ensimmäinenkin

Satasairaalan infektio-osaston ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä korostaa koronarokotusten turvallisuutta. Hän pitää suurta osaa ihmisten itse tekemistä haittailmoituksista turhina.

Pori

Satasairaalan infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän tiedossa ei ole, että sairaalan päivystykseen olisi hakeutunut potilaita vakavien koronarokotuksen haittavaikutusten takia.

– Jos hankalampia asioita olisi ollut, ne olisivat kyllä tulleet infektiolääkärin korviin.

Uusitalo-Seppälä muistuttaa, ettei vastaa päivystyksestä, vaan on infektiolääkäri. Häntä kuitenkin konsultoitaisiin, jos päivystykseen tulisi vakavan haittavaikutuksen rokotteesta saanut potilas.

Infektiopoliklinikalle on tullut yksittäisiä konsultaatiopyyntöjä allergisista reaktioista tai epäselvistä oireista, joita on ilmennyt ajallisesti rokotuksen jälkeen. Tapauskohtaisesti niihin on reagoitu esimerkiksi suosittelemalla seuraavaan rokotukseen toista valmistetta tai selvittelemällä muuta syytä oireiluun.

– Esimerkiksi oikeita anafylaktisia reaktioita ei ole tullut tietooni. Niiden hoitoon pitää kuitenkin aina valmistautua kaikkien rokotusten yhteydessä. Ne ovat harvinaisia, mutta mahdollisia, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Rokotteen saanut voi raportoida haittavaikutuksesta omatoimisesti Fimean kansalliseen rekisteriin. Uusitalo-Seppälä kertoo, että hyvin suuri osa omatoimisista ilmoituksista koskee koskee kuitenkin tavanomaisia ohimeneviä rokotereaktioita, joista raportoiminen on turhaa.

– Oikeasti vakavat sivuvaikutukset on tärkeää raportoida ja tämän tekevät myös terveydenhuollon ammattilaiset. Jos rekisteriin raportoidaan lieviä, ohimeneviä ja odotettavissa olevia sivuvaikutuksia, se aiheuttaa vain turhaa työtä.

Ihmiset itse saattavat mieltää vakavaksi haittavaikutukseksi odotettuja, ohimeneviä ja myös valmisteyhteenvetoon kirjattuja asioita, Uusitalo-Seppälä kertoo.

– Esimerkiksi kuumereaktio tai pistospaikan kipu on tavallinen reaktio, joka kertoo siitä, että vasta-aineita muodostuu. Kyseessä on pikemminkin rokotevastereaktio kuin odottamaton haittavaikutus.

– On silti todella tärkeää, että vakavat sivuvaikutukset ilmoitetaan mahdollisimman kattavasti. Tällä tavalla saatiin esiin nuoriin rokotettuihin liittynyt erittäin harvinainen sinustromboosin riski Astrazenecan adenovirusrokotteeseen liittyen.

Kyseessä oli hyvin harvinainen, mutta vakava haitta. Sen vuoksi rokotusohjelmaa muutettiin, eikä rokotetta enää anneta nuorille henkilöille.

” Ihmisten pelon lietsomisesta ei ole mitään hyötyä kenellekään. – Raija Uusitalo-Seppälä

Olennaisinta Uusitalo-Seppälän mielestä on se, että rokotusten tuomat hyödyt ovat valtavan paljon haittoja suurempia sekä ihmisille itselleen, että koko yhteiskunnalle. Hänen mielestään julkisuudessa ei osata suhteuttaa rokotusten harvinaisia haittoja siihen, miten paljon niitä on annettu Suomessa ja maailmalla.

– Haittavaikutusten korostaminen ei ole kansanterveystyötä, Uusitalo-Seppälä sanoo.

– Ihmisten pelon lietsomisesta ei ole mitään hyötyä kenellekään. Kaikkien tavoite on kuitenkin saada yhteiskunta auki ja normalisoida elämä. Emme pääse siihen millään muulla tavalla, kuin nostamalla rokotuskattavuutta.

Toisen rokoteannoksen ottamista pelkääville Uusitalo-Seppälällä on jämerän rauhoitteleva viesti.

– Toinen rokote ei ole missään nimessä sen vaarallisempi kuin ensimmäinenkään. Kuumereaktio voi toki tulla ja paikkoja jonkin aikaa särkeä, mutta se kertoo lähinnä siitä, että vasta-aineita muodostuu.

Hän kannustaa hakemaan asiasta lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta. Hän pitää laitoksen tiedottamista hyvin tasapuolisena ja tutkittuun tietoon perustuvana.