Kankaanpään koulualtistumisista ei toistaiseksi ole tullut lisätartuntoja

Oireisten tulee hakeutua edelleen testiin.

Viime viikon lopulla Kankaanpään Keskustan ja Pohjanlinnan kouluilla tapahtuneet korona-altistumiset eivät ole toistaiseksi johtaneet lisätartuntoihin. Kahdella koululla alle viidellä oppilaalla todettiin Covid-infektio, mikä johti kokonaisten luokkien sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien asettamiseen karanteeniin.

Karanteeniin asetettujen luokkien kaikki oppilaat ohjattiin niin sanotuille ensinäytteille. Viimeisimmät vastaukset sunnuntaina 15. elokuuta otetuista seulontatesteistä valmistuivat maanantai-iltana, eikä uusia positiivisia vastauksia ole tullut. Kyse on siis oireettomista oppilaista ja myös opettajista.

Viime viikon lopulla tulleiden tapausten ilmaannuttua on sovittu, että uusien karanteenisääntöjen mukaan on mahdollista testata kuudennen karanteenipäivän kohdalla oireettomat, ja karanteenia on mahdollisuus lyhentää, jos vastaus on negatiivinen.

Tilanteesta on keskusteltu uudelleen Satasairaalan infektioyksikön kanssa. Koska altistuneita oppilaita on paljon, ensinäytteistä ja kuudennen päivän näytteistä ja mahdollisesta karanteenin lyhentämisestä luovutaan.

Hyöty karanteenin lyhentämisestä muutamalla päivällä jää suhteessa pieneksi. Tällä hetkellä sekä koronanäytteenotto että tartunnanjäljitys ovat ruuhkaiset.

Oppilaille tehdään karanteenimääräys heti 10 vuorokauden karanteeniajalle ilman niin sanottuja exit-näytteitä. Sen sijaan työssäkäyvät, eli opettajat ja muilla työpaikoilla työskentelevät aikuiset, testataan kuudentena päivänä altistumisesta. Heidän kohdallaan voidaan soveltaa uutta karanteenikäytäntöä. Kaikki oireiset testataan aina eli vähänkin oireilevien on syytä hakeutua testeihin viiveettä.