Luvialla ei uusia koronatartuntoja sunnuntain jälkeen – ”Mahdollisuus jatkotartuntoihin on toki olemassa”

Sunnuntaina tiedotettiin useista koronatartunnoista Luvialla. Uusia tartuntoja ei ole ainakaan toistaiseksi todettu.

Luvia

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) tartuntatautihoitaja Margit Kurru kertoi maanantaina kello yhden aikaan päivällä, että Luvialla ei ole todettu uusia koronatartuntoja sunnuntain jälkeen.

– Mahdollisuus jatkotartuntoihin on toki olemassa. Riski siihen on kovin suuri, jos perheessä on koronapositiivinen, Kurru toteaa.