Päätöstä rokotteen päivittämisestä ei pidä hoppuilla, kertoo Biontechin toimitusjohtaja.

Berliini

Lääkeyhtiö Pfizerin ja biotekniikan yritys Biontechin Suomessakin käytettyä koronavirusrokotetta ei toistaiseksi tarvitse muunnella maailmalla leviävän deltamuunnoksen tai muiden virusvarianttien vuoksi.

Asiasta kertoi toimittajille Biontechin toimitusjohtaja Ugur Sahin, jonka mukaan toistaiseksi käytössä oleva rokote takaa tarpeeksi hyvän suojan myös muunnoksilta.

– On hyvin mahdollista, että seuraavien 6–12 kuukauden aikana esiin nousee uusia variantteja, joiden vuoksi rokotetta olisi tarpeen muokata, mutta vielä ei olla siinä pisteessä, Sahin kertoi toimittajille.

Rokotteen päivittämisessä ajoitus on kaikkein tärkeintä, Sahin kertoo, ja liian hätäinen päätös muokata rokotetta voi kostautua, jos esimerkiksi 3–6 kuukauden sisällä jokin uusi variantti on noussut deltamuunnoksen tilalle hallitsevaksi versioksi koronaviruksesta.

– Päätöksen ajoituksen on oltava oikea. Tällä hetkellä meillä on hyvä ymmärrys siitä, että tehosterokote (koronaviruksen) kantamuotoa vastaan on täysin riittävä, Sahin kertoi.

Biontechin yhteistyökumppani Pfizer on kannattanut vielä kolmannenkin rokoteannoksen antamista, ja esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa aiotaan aloittaa riskiryhmien ylimääräiset tehosterokotukset syyskuussa.

Pfizer ja Biontech ovat toimittaneet noin miljardi annosta rokotettaan ympäri maailman. Yhtiöt arvioivat valmistuskapasiteettinsa kasvavan kolmeen miljardiin annokseen vuodessa tämän vuoden loppuun mennessä.