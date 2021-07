Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Koronatilanne kiihtyy Satakunnassa – tämä kaikki pitää tietää nyt

Satakunnan koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Huonoin tilanne on Raumalla, missä on todettu Pitsiviikon jälkeen useita tartuntoja.

Tartunnat leviävät Satakunnassa erityisesti rokottamattomien nuorten aikuisten piirissä.

Satakunta Kokosimme yhteen vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin Satakunnan koronatilanteesta juuri nyt. Millainen maakunnan koronatilanne on nyt? Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) totesi torstaina 29. heinäkuuta, että Satakunta on nyt selkeästi epidemian kiihtymisvaiheessa. Tapausmäärät ovat Satakunnassa nousseet voimakkaasti lyhyessä ajassa ja todetuista tapauksista osa on johtanut laajoihin jatkotartuntoihin, jotka ovat heikentäneet viruksen yleistä jäljitettävyyttä. Tartunnat leviävät Satakunnassa erityisesti rokottamattomien nuorten aikuisten piirissä. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuusluvut ovat korkeimpia, mutta siellä tilanne on rauhoittumassa, kun yksittäinen iso tartuntaketju on saatu kuriin. Erityisen huono tilanne on Raumalla, missä on todettu tällä viikolla torstaihin mennessä ainakin yhteensä liki 30 koronatartuntaa. Pitsiviikon ja Mustan pitsin yön aikana tartunnat ovat levinneet erityisesti nuorten keskuudessa ravintoloissa ja baareissa. Satakunnan perusterveydenhuolto on ATTR:n mukaan erittäin kuormittunut tartunnanjäljityksen ja näytteenottojen takia. Satasairaalan vuodeosastolla on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas, ja teho-osastolla ei yhtäkään. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on myös yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas. Sairaalakuormituksen ei odoteta kasvavan. Satakunnassa tartuntoja on viime viikolla tavattu eniten rokottamattomilla 30–40 vuotiailla. Myös yhden rokotuksen saaneet ovat voineet sairastua. Yksi rokoteannos ei anna vielä täyttä suojaa herkästi tarttuvaa Delta-muunnosta vastaan. Montako koronatartuntaa on todettu kuluneen viikon aikana? Kuluneen viikon aikana THL on raportoinut Satakunnasta yhteensä 49 uutta koronatartuntaa. THL on raportoinut koronatartuntoja Kankaanpäästä 1, Merikarvialta 4, Porista 5, Raumalta 26, Ulvilasta 3, Eurasta 3, Nakkilasta 2, Säkylästä 4 ja Huittisista 1. Mitkä ovat suositukset Satakunnassa nyt? Tuleeko maakuntaan kokoontumisrajoituksia tai muita rajoituksia? Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen aiheuttaa uusia rajoitustoimenpiteitä Satakunnassa. Valtioneuvosto päätti torstaina ravintoloiden rajoituksista Satakunnassa, ne astuvat voimaan 31. heinäkuuta. Yleisötilaisuuksien osallistujamääriä ei vielä rajoiteta. Aluehallintovirasto kuitenkin harkitsee rajoitustoimenpiteitä pahenevassa koronatilanteessa. Suosituksena on kokoontumisten toteuttaminen ulkotiloissa. Myöskään yksityistilaisuuksissa ei ole voimassa henkilömäärärajoituksia. Yksityisjuhlia koskevat samat suosituksen kuin yleisötilaisuuksia. Lisäksi suositellaan vieraskirjan pitämistä henkilöiden lähtö- ja tuloajoista, jotta mahdolliset tartunnat pystytään jäljittämään Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille henkilöille. Erityisen painokkaasti kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt Raumalla, sillä tartunnanjäljityksessä kaikkia mahdollisesti koronalle altistuneita ei ole saatu kiinni. Kiihtymisvaiheen takia etätyösuositus on Satakunnassa voimassa. Mikä on Satakunnan tämänhetkinen rokotustilanne? Koronarokotuskattavuus Satakunnassa on kaikissa ikäryhmissä vähintään valtakunnallisella keskitasolla. Ensimmäisen annoksen on saanut noin 66 prosenttia satakuntalaisista, kaksi annosta 37 prosenttia. ATTR suosittaa kuntia laskemaan 12 viikon rokotusväliä 8 viikkoon, jos se on kunnan resurssien puitteissa mahdollista, ja kannustaa kuntia myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käyttämiseen rokotusjärjestelyissä. Lisäksi kuntia kannustetaan ottamaan käyttöön matalan kynnyksen rokotepaikkoja, joihin voi hakeutua ilman ajanvarausta. Rauma testaa pop up -rokotuspäivää jo ensi viikolla ja Porin perusturva on suunnitellut ajanvarauksetonta rokotusmahdollisuutta Kauppakeskus Puuvillaan elokuussa. Miten koronatilanne on kehittynyt Satakunnan naapurimaakunnissa Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla? Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla koronatartuntojen määrät ovat kasvaneet enemmän kuin Satakunnassa. Molemmissa maakunnissa uhka leviämisvaiheeseen siirtymisestä on vakava. Esimerkiksi Pirkanmaalla raportoitiin torstaina koko pandemia-ajan korkein päiväkohtainen tartuntaluku, 93 uutta koronatartuntaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on laajentanut koronarajoituksia koskemaan kaikkia Varsinais-Suomen kuntia. Tällä hetkellä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää maakunnassa sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, jos osallistujilla on mahdollisuus säilyttää etäisyys toisiinsa. Rajoitus koskee yli kymmenen hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 hengen tilaisuuksia rajatussa ulkotilassa. Molemmissa maakunnissa ravintoloiden aukioloaikoja on rajoitettu ja anniskelu on sallittu vain kello 7–24 välisenä aikana. Alkavatko koulut syksyllä lähiopetuksessa Satakunnassa? Kyllä. Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden sekä korkeakoulujen syyslukukausi voidaan aloittaa lähiopetuksessa. Kaikissa opetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen. Myös ruokailun porrastamista suositellaan tarpeen mukaan. Fakta Satakunnan kuntien ilmaantuvuusluvut ajalta 12.– 25. heinäkuuta Koko Satakunnassa yhteensä 109 tapausta, ilmaantuvuus 50,6 Rauma 26 tapausta, ilmaantuvuus 66,5 Pori 28 tapausta, ilmaantuvuus 33,4 Eura 9 tapausta, ilmaantuvuus 78,3 Eurajoki 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,6 Kankaanpää 17 tapausta, ilmaantuvuus 152,2 Karvia 3 tapausta, ilmaantuvuus 129,3 Pomarkku 1 tapaus, ilmaantuvuus 48,5 Jämijärvi 2 tapausta, ilmaantuvuus 117,1 Ulvila 6 tapausta, ilmaantuvuus 47,1 Merikarvia 5 tapausta, ilmaantuvuus 163,2 Harjavalta 3 tapausta, ilmaantuvuus 43,6 Säkylä 5 tapausta, ilmaantuvuus 75,2 Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana. Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1923 koronatartuntaa. Artikkelia korjattu kello 22.43: Muokattu Rauman mahdollisesti vääriä lukuja ja poistettu Raumasta mahdollisesti väärää tietoa sisältäviä kappaleita.