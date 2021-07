Näistä syistä rokotustahti on hidastunut Satakunnassa – ”Nyt on kesäloma ja rokottajia on muutenkin vaikea saada”

Koronavirus on lisännyt terveydenhuollon työntekijöiden tarvetta. Erityisesti rokottajista on pulaa. Toisaalta kaikki tarjolla olevat rokotusajat eivät ole Satakunnassa täyttyneet.

Pori

Koronarokotuksia on otettu Satakunnassa tunnollisesti myös kesällä, Porin perusturvan tartuntatautiterveydenhoitaja Mari Kiviranta sanoo.

Jo varatun rokotusajan on jättänyt käyttämättä vain muutama ihminen.

– Ihan yksittäisiä peruuttamattomia poisjääntejä on ollut. Toisen rokotteen kohdalla 12 viikkoa on niin pitkä aika, että siinä voi sattua inhimillinen unohdus, Kiviranta toteaa.

Kivirannan mukaan myös nuoret ovat lähteneet ottamaan koronarokotuksia melko aktiivisesti. Tällä hetkellä suuri osa ykkösrokotuksen saajista on nuoria.

Varattuja koronarokotusaikoja ei ole jäänyt käyttämättä Raumallakaan. Osastonhoitaja Marja Iisakkalan mukaan aikoja on kuitenkin tällä hetkellä enemmän kuin niiden varaajia.

– Ihan kaikki ajat eivät viime viikolla menneet täyteen. Nuoria yritetään kovasti aktivoida rokotteille, hän kertoo.

” ”Nyt on kesäloma ja rokottajia on muutenkin vaikea saada, kun heillä on varaa valita, mihin menevät töihin.”

Porissa ensimmäisen koronarokotteen on saanut noin 60 prosenttia 20–24-vuotiaista. 12–19-vuotiaista ensimmäisen koronarokotteen on saanut 27 prosenttia ikäryhmästä. Raumalla vastaavat luvut ovat 54 ja 29 prosenttia.

Molemmat koronarokotteet on Porissa saanut tällä hetkellä 36 prosenttia ja Raumalla 32 prosenttia koko väestöstä.

Koronarokotteita jaetaan Porissa ja Raumalla nyt yli 16-vuotiaille. Lisäksi rokotteita annetaan Porissa 12–16-vuotiaille sekä Raumalla 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville.

– Totta kai kesäaika varmasti vaikuttaa aktiivisuuteen, mutta hienosti Porissa on kaikki ajat saatu varattua. Ylimääräisiä ykkösannoksia ei ole jäänyt varastoon, Mari Kiviranta sanoo.

Porin nuorisotalolla kävi maanantaina rokotettavia tasaisena virtana. Moni rokotettavista sai toisen rokotteen.

Kesällä rokotustahti on koko Suomessa romahtanut verrattuna alkuvuoden vauhtiin. Esimerkiksi Tampereella rokotukseen hakeutumisen kynnystä on madallettu walk in -rokottautumislinjalla, jonne voi mennä ilman ajanvarausta.

Porin perusturvan tartuntatautilääkäri Jari Sainio sanoo, että myös Porissa on mietitty vastaavan linjan perustamista. Sen aika ei kuitenkaan ole vielä.

– Nyt on kesäloma ja rokottajia on muutenkin vaikea saada, kun heillä on varaa valita, mihin menevät töihin. Vaikea sitä on nyt tällä hetkellä järjestää, mutta siitä keskustellaan varmasti ATTR:ssä (alueellisessa tartuntatautien torjunnan työryhmässä).

Sainio uskoo, että walk in -linjan perustaminen madaltaisi rokottautumiskynnystä myös Porissa. Hän uskoo, että linjasta hyötyisivät erityisesti nuoret. Walk in -linjan riskinä hän näkee ruuhkautumisen.

– Äkkiseltään voisi ajatella, että linjan valvonta saattaa olla hankalampaa. Ihmiset saattavat olla liian lähellä toisiaan, jos muodostuu jonoja.

Teemu Väisänen kertoo, että hänen kaveripiirissään kaikki ovat halunneet hakea koronarokotteen. Hän arvelee, että kesällä nuoret ovat miettineet rokotteen ottamisen ajankohtaa tarkemmin, koska eivät välttämättä tiedä, missä ovat 12 viikon kuluttua, kun toinen rokote pitäisi ottaa.

Myös Mari Kiviranta ja Marja Iisakkala kertovat, että koronavirus on kesällä laittanut henkilöstöresurssit entistä tiukemmalle. Kesälomat pyörivät ja kesäsijaisia on yritetty saada mahdollisimman paljon. Ylimääräistä henkilöstöä tarvitaan rokottamisen lisäksi muun muassa koronaviruksen jäljitykseen ja näytteenottoon.

– Rokottajien saaminen on suuri haaste meilläkin. Olemme kuitenkin tähän asti saaneet rokottajia, eikä sen takia ole jäänyt rokotteita antamatta, Iisakkala kertoo.

Resurssikysymys on myös se, voidaanko ensimmäisen ja toisen rokotteen välistä aikaa lyhentää 12 viikosta 8 viikkoon. Helsingissä on kokeiltu lyhentää rokotusten väliä, jotta rokotteita ei jäisi käyttämättä. Satakunnassa on toistaiseksi sovittu, että rokotteiden väli on 12 viikkoa.

Tällä hetkellä rokotusajan saa Porissa noin viikon viiveellä. Raumalla vapaita aikoja on vielä jäljellä tälle viikolle.

– Ihan reilusti aikoja vielä avataan, vaikka niitä onkin vähemmän kuin huippuviikkoina. Avaamme aikoja sitä mukaa, kun tiedämme, paljonko rokoteannoksia Satasairaalan apteekista saadaan, Kiviranta kertoo.