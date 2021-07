BBC: Deltavariantti saattaa tarttua koronan aiemmin sairastaneeseen, osa sairaalaan joutuneista täysin rokotettuja

Deltavariantti on laittanut sairaalahoitoon jo myös täysin rokotettuja.

Washington

Koronaviruksen deltavariantti voi lisätä koronaan sairastumisen riskiä myös niillä, jotka ovat sairastaneet koronataudin jo aiemmin. Asiasta kertoi BBC:n mukaan Englannin kansanterveyslaitos Public Health England perjantaina.

Kansanterveyslaitos myös varoitti, että deltavariantin vuoksi sairaalahoitoon joutuneista osa on henkilöitä, jotka ovat olleet täysin rokotettuja koronaa vastaan.

Englannin tuoreiden tilastojen mukaan liki neljäsosa noin 3 700 ihmisestä, jotka tarvitsivat lääketieteellistä hoitoa deltavariantin takia, oli täysin rokotettuja. Lähes 60 prosenttia sairaalaan deltaviruksen takia joutuneista oli rokottamattomia.

Liki tuhat yli 83 000 uudesta koronatapauksesta löydettiin ihmisiltä, ​​jotka todennäköisesti saivat toisen tartunnan.

Perjantaina uutisoitiin myös, että Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt Modernan koronavirusrokotteen käytön 12–17-vuotiaille. Tämä on toinen koronarokote, jonka EMA on hyväksynyt annettavaksi murrosikäisille.