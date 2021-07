Euroopan lääkevirasto hyväksyi Modernan koronarokotteen 12–17-vuotiaille

Euroopan lääkeviraston on hyväksynyt Modernan koronavirusrokotteen käytön 12–17-vuotiaille.

Washington

Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt Modernan koronavirusrokotteen käytön 12–17-vuotiaille nuorille. Modernan rokote on toinen koronarokote, jonka Euroopan lääkevirasto on tähän mennessä hyväksynyt annettavaksi murrosikäisille.

EMA totesi, että Modernan spikevax-rokotetta käytetään 12–17-vuotiailla samalla tavalla kuin 18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Nyt hyväksynnän saanut rokote annetaan kahtena injektiona neljän viikon välein, lääkevirasto lisäsi.

EMA valvoo lääkevalmisteita EU:ssa ja Euroopan talousalueella Etassa.