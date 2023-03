Koronatilanne on Satakunnassa varsin rauhallinen, mutta tautia on edelleen liikkeellä.

Satakunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei suosittele väestöpohjaista koronarokotusten tehosteannoskierrosta tälle keväälle. Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kuitenkin tehosteannoksia yksilöllisen harkinnan perusteella.

Koronatilanne on Satakunnassa tällä hetkellä varsin rauhallinen. Potilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, mutta koronainfektioita on edelleen liikkeellä ja erityisen immuunipuutteisilla rokotusvaste on muita heikompi, Satakunnan hyvinvointialueen tiedotteessa kerrotaan.

THL seuraa koronaepidemian kehittymistä ja muuttaa tarvittaessa rokotussuosituksiaan. Seuraavaa laajempaa tehosteannoskierrosta harkitaan iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville ensi syksynä mahdollisesti yhdessä influenssarokotusten kanssa.

THL suosittelee koronarokotusten tehosteannosta nyt keväällä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille yksilöllisen riskinarvion perusteella. Rokotukset toteutetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.

Dialyysipotilaiden tehosterokotukset hoidetaan erikoissairaanhoidossa, kotidialyysissa olevat voivat käydä ottamassa rokotuksen myös perusterveydenhuollossa.

Voimakkaasti immuunipuutteisia, joille lisärokottamista suositellaan, ovat henkilöt, joita koskettaa joku seuraavista: elinsiirto tai kantasolusiirto, vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, immuunipuolustusta heikentävä syöpähoito, autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV tai lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosupressiivinen tila.

Tähän ryhmään kuuluvien kannattaa ottaa tehosterokotus nyt. Rokotevalmisteiden myyntiluvissa tehosteannosten vähimmäisaikaväli on kolme kuukautta eikä annettujen rokotusten määrää enää lasketa. Mahdollisesti sairastetusta koronainfektiosta tulee olla vähintään kolme kuukautta, jotta rokotuksen voi ottaa.