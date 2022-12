Italia määrää Kiinasta tuleville pakolliset koronatestit, koska Kiinassa koronatartunnat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan kahdella Milanoon Kiinasta saapuvalla lennolla jopa puolella matkustajista todettiin koronatartunta.

Matkustajilta otetut näytteet myös tutkitaan mahdollisten uusien virusvarianttien varalta, Italian terveysministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Jos näytteistä löytyy uusia muunnoksia, voidaan rajoituksia kiristää entisestään.

Pakolliset testit koskevat myös Kiinasta Italian kautta muualle matkustavia, kertoi Italian terveysministeri Orazio Schillaci keskiviikkona.

Määräys on hänen mukaansa välttämätön kaikkien koronavirusvarianttien valvonnan ja tunnistamisen kannalta.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei toistaiseksi suosittele rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille. Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo STT:lle, että rajoilla tehtävillä toimenpiteillä on hyvin vaikea torjua viruksen leviämistä.

”Mikä on rajoitusten lopullinen hyöty, se on kysymysmerkki.”

Kivirannan mukaan riskiryhmään kuuluva väestö on Suomessa hyvin suojattu rokotteilla. Kiinassa nyt liikkuvaa omikronvarianttia on ollut Suomessa jo pitkään, ja moni on sen täällä jo sairastanut.

”Kiinassa ei ole tiedossa sellaista uutta varianttia, joka kiertäisi suojan”, Kiviranta sanoo.

Pohjois-Italiassa Lombardian alueella testejä on vaadittu jo tiistaista lähtien. Kiinasta tulevia testataan viranomaisten mukaan Milanon lähellä sijaitsevalla Malpensan lentokentällä ainakin 30. tammikuuta asti.

Lombardia oli ensimmäinen alue, jossa määrättiin koronasulku, kun pandemia iski Eurooppaan vuoden 2020 alussa.

Yhdysvallat on puolestaan ilmoittanut harkitsevansa matkustusrajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille.

Kiina aloitti koronarajoitusten nopean purkamisen aiemmin joulukuussa noudatettuaan sitä ennen pitkään niin sanottua nollapolitiikkaa, jossa tartuntojen määrä pyrittiin painamaan mahdollisimman alas.

Erityisesti Yhdysvaltoja huolettaa riittävän ja luotettavan tiedon saamisen vaikeus Kiinan koronatartunnoista.

Muun muassa Japani ja Malesia ovat jo kertoneet ryhtyvänsä toimiin Kiinassa leviävien koronatartuntojen patoamiseksi.

Kiinan ulkoministeriön mukaan ulkomaiden koronaa vastaan suuntaamien toimien ”tulisi perustua tieteeseen ja olla nykyiseen tilanteeseen sopivia, eikä niiden pitäisi vaikuttaa normaaliin kanssakäymiseen”.

AFP:n mukaan Hongkongin viranomaiset pyysivät keskiviikkona Japania poistamaan rajoitukset, joita on tulossa suorille lennoille Hongkongista Japaniin.

Hongkongin liikenneviranomaiset sanoivat olevansa syvästi pettyneitä Japanin viranomaisten hätäisiin päätöksiin juuri parhaimman turistikauden keskellä.

Rajoitusten on määrä astua voimaan perjantaina. Niiden tarkasta sisällöstä ei heti ollut tietoa.

Perjantaista lähtien Japani vaatii myös kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta koronatestin heti maahan saapumisen yhteydessä. Määräys ei kuitenkaan koske Hongkongista ja Macaosta saapuvia.

Hongkong on seurannut samaa tiukkaa koronapolitiikkaa kuin muukin Kiina, mutta luopui siitä aikaisemmin tässä kuussa. Pakollinen hotellikaranteeni kaikille erityishallintoalueelle tuleville päättyi lokakuussa.