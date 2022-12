Porin perusturva kokosi keskeisimmät ohjeet yhteen.

Merikarvia, Pori, Ulvila

Vuodenvaihde tuo mukanaan muutamia muutoksia Porin perusturvan koronavirustestaukseen. Lue perusturvan ohjeet, miten jatkossa toimitaan.

Milloin on syytä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin?

Jos olet perusterve, yleisvointisi on hyvä ja sinulla on lieviä hengitystieoireita, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin. Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä, paitsi jos kuulut riskiryhmään, jonka kohdalla harkitaan varhaista lääkehoitoa.

Hakeudu ensisijaisesti terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin, jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai olet raskaana.

Jos työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa suosittelemme tekemään covid-kotitestin. Jos saat positiivisen tuloksen kotitestissä, ei näytteelle tarvitse hakeutua ellet kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Jos kotitesti on negatiivinen ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, kuumetta tai ripulointia, suositellaan hakeutumaan yhdistelmätestiin, jolla voidaan todeta Covid-19, influenssa- ja RS-virustaustartunnat.

Mistä varaan ajan koronavirustestiin 1.1.2023 alkaen?

1. tammikuuta lähtien hengitystieinfektio-oireisena voi tehdä Omaolo oirearvion www.omaolo.fi:ssä. Ajan voi varata myös puhelimitse perusturvan keskitetyn ajanvarauksen kautta. Numeroon 02 621 5000 vastataan arkisin kello 8–16.

Aiemmin toiminut koronaneuvontapuhelin erillisenä ajanvarauspuhelimena lopettaa toimintansa 30. joulukuuta.

Missä koronavirustesti otetaan 1.1.2023 alkaen?

1. tammikuuta alkaen Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaiden koronanäytteet otetaan infektiovastaanotolla Maantiekatu 31:n A-rakennuksessa. Aiemmin toiminut, erillinen koronanäytteenotto lopettaa toimintansa vuoden lopussa. Infektiovastaanotto jatkaa toimintaansa, ja sinne varataan aika keskitetyn ajanvarauksen kautta.

Saanko tartuntatautipäivärahaa?

1. tammikuuta lähtien väliaikaisen sairasvakuutuslain muutos päättyy eikä tartuntatautipäivärahaa enää myönnetä koronainfektion perusteella. Kansallisten linjausten mukaan nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa tartuntatautipäivärahalle ei ole tartuntatautilain mukaisia perusteita.

Jos tartuntataudista johtuva poissaolo työstä ja ansionmenetys on alkanut viimeistään 31.12.2022, tartuntatautipäivärahaa voi hakea vielä väliaikaisten säännösten mukaan. Lisätietoja tartuntapäivärahan hakemisesta löydät osoitteesta www.pori.fi/todistus.

Sairastuneelle ohjeet löydät osoitteesta www.pori.fi/kansalaisohje.