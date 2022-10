Euroopan tautivirasto ECDC on kehottanut terveysviranomaisia seuraamaan uusien muunnosten leviämistä tarkasti.

Euroopassa on havaittu kaksi nopeasti leviävää BA.5-omikronvirus­muunnoksen alalinjaa BQ.1 ja BQ.1.1. Euroopan tautivirasto ECDC arvelee muunnosten nousevan valtavirukseksi Euroopassa joulukuun alkuun mennessä ja lisäävän koronatartuntojen määrää.

ECDC:n mallien mukaan vuoden 2023 alkaessa jo 80 prosenttia uusista covid-19-tapauksista olisi uusien BQ.1- ja BQ.1.1-muunnosten aiheuttamia.

Viime perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa ECDC kertoo, että alustavien tutkimusten mukaan BQ.1-alavariantti väistää immuunisuojaa huomattavan tehokkaasti. Siksi se myös leviää erittäin nopeasti.

Tiedot alavarianteista ovat vielä niukkoja. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että BQ.1 ja BQ.1.1 eivät kuitenkaan aiheuttaisi vakavampaa tautia herkemmin kuin tämänhetkinen valtavirusmuunnos BA.5 monine alalinjoineen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa sekvensoiduista näytteistä 95-98 prosenttia on jotakin BA.5-omikronmuunnoksen alalinjaa. Ne kiertävät väestössä rinnakkain.

ECDC on nimennyt uudet BQ.1 ja BQ.1.1-alalinjat kiinnostavien varianttien listalle (VOI). Se kehottaa eri maiden terveysviranomaisia seuraamaan muunnosten leviämistä tarkasti.

Myös Suomessa

BQ.1- ja BQ.1.1-muunnoksia on havaittu jo useissa Euroopan maissa ja niiden osuus kasvaa nopeasti. Variantteja on löydetty myös Suomessa tehtyjen koronatestien joukosta.

Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt BQ.1- ja BQ.1.1-variantit kohdennetun seurannan ja tutkimuksen alaisiksi linjoiksi (VOC-VUM). VOC lyhenteellä tarkoitetaan huolestuttavia virusvarianttilinjoja. Ne ovat linjoja, joiden leviämiskyky on tehostunut tai niissä on jokin muu epidemiaan vaikuttava ominaisuus.

Yhdysvaltain korkein terveysviranomainen ja presidentti Joe Bidenin johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci kertoi lokakuun puolivälissä olevansa huolissaan siitä, miten nopeasti kaksi uutta alamuunnoslinjaa ovat USA:ssa levinneet. Tuolloin niiden osuus todetuista tartunnoista Yhdysvalloissa oli noin 10 prosenttia.