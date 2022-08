Tartuntoja on paljon, mutta rokotukset ovat vähentäneet taudin vakavuutta.

Satakunta

Satakunnassa on kahden viime viikon aikana todettu 959 varmistettua koronatartuntaa. Todellinen määrä on korkeampi, koska kaikkia tapauksia ei todeta terveydenhuollossa. Positiivisia tehdyistä testeistä on noin kolmannes, Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tiedottaa.

Sairastuminen johtaa enää harvemmin sairaalahoitoon valtavirustyypin (omikron BA.4/5) ja rokotuskattavuuden takia. Tehohoitoa vaatineet keuhkotulehdukset ovat käytännössä hävinneet. Riskiryhmille ja iäkkäille tauti voi kuitenkin yhä olla vaikea.

Kesän aikana on todettu useita vierailijoiden tartuttamia osastoepidemioita hoivalaitoksissa. Epidemioissa on sairastunut henkilökuntaa, potilaita ja asiakkaita.

Kaikkiaan koronainfektioon liittyviä kuolemia on Satakunnassa kirjattu yhteensä 165.

Maskeja suositellaan yhä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskenneltäessä ja asioidessa, myös kotihoidossa.

Esimerkiksi syöpähoidossa oleville koronainfektio voi edelleen olla vakava sairaus. Koronainfektioon on tarjolla varhaista, tehokasta lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt ryhmät, joille hoitoa on mahdollista antaa.

On tärkeää, että riskiryhmiin kuuluvat potilaat hakeutuisivat koronanäytteenottoon ja hoitoon mahdollisimman nopeasti tartuntaa epäillessään.

Syys–lokakuussa otetaan todennäköisesti käyttöön uusia, päivitettyjä varianttirokotteita. Tarkemmat tiedot niistä selviävät syyskuussa ATTR:n mukaan.