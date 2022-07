Porin viime viikon isot yleisötapahtumat eivät näy piikkinä koronatartunnoissa – Satakunnan tilanne on rauhallinen, vaikka tautia on liikkeellä paljon

Korona ei leviä ulkoilmatapahtumissa yhtä herkästi kuin sisätilaisuuksissa.

Pori

Suomi-Areena ja Pori Jazz kokosivat viime viikolla reilusti yli 100 000 ihmistä nauttimaan yhdessä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja elävästä musiikista. Se tiesi paikoin sen kaltaisia tungoksia Porin kaduille, sisätiloihin ja konserttialueille, että paikalliseen koronatartuntatilastoon saattoi syntyä piikki.

Osastonylilääkäri Tuomas Nieminen Satakunnan sairaanhoitopiiristä ei ole sellaista kuitenkaan havainnut. Hän muistuttaa, että kyse oli pääosin ulkoilmatapahtumista. Niissä korona ei leviä samalla tavalla kuin sisätilaisuuksissa.

”Tapausmääristä on nyt hyvin vaikeaa sanoa mitään tarkkaa. Terveydenhuollon testeistä määrät saadaan tietoon, mutta nykyään suurin osa tapauksista tulee ilmi kotitesteillä”, Nieminen toteaa.

”Jäteveden virusmäärä on joka tapauksessa säilynyt Satakunnassa kutakuinkin ennallaan. Myös virallisesti testattujen positiivisten tapausten määrä on pysynyt melko vakaana viime viikkoina. Satadiagin laboratoriossa on analysoitu viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana noin 1 800 näytettä. Niistä 36 prosenttia on ollut positiivisia.”

Teho-osastolla ei yhtään koronapotilasta

Yksi epidemian aktiivisuuden mittareista on sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä.

Siinäkin suhteessa Satakunnan tilanne on rauhallinen. Erikoissairaanhoidon puolella teho-osastolla ei ole tällä hetkellä yhtään koronapotilasta. Muilla osastoilla hoidossa on vain yksi potilas koronan vuoksi ja lisäksi viisi sellaista potilasta, joilla korona on todettu sivulöydöksenä.

”Terveyskeskusten osastoilla määrissä on ehkä pientä nousua, mutta juuri nyt sielläkin noin 40 prosenttia koronaa sairastavista on hoidossa ensisijaisesti jonkin muun syyn vuoksi”, Tuomas Nieminen kertoo.

”Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa, että päivittäistä vaihtelua on aika lailla.”

Loppukesällä tilanne voi taas vaikeutua

Alueellisen tautitilanteen vakiintuneisuus ei tarkoita sitä, etteikö korona edelleen leviäisi. Tuomas Niemisen mukaan sitä on liikkeellä paljon.

”Viime kesän delta-variantin aiheuttama tartuntojen nousu oli helpommin havaittavissa, koska testaus oli silloin laajempaa. On kuitenkin hyvä, että olemme nyt päässeet pitkälti eroon päivittäisten tapausmäärien seuraamisesta.”

”Jatkoa on vaikeaa ennakoida varmuudella, mutta mahdollisen kausivaihtelun ja uusien virusmuunnosten myötä tartuntamäärät voivat kääntyä loppukesällä ja syksyllä taas selkeämmin nousuun.”

Nieminen korostaa vakavia tautimuotoja estävien rokotteiden merkitystä. Rokotteet ja sairastettu korona näkyvät muun muassa siinä, että sairaalahoidossa on tartuntamääriin nähden aikaisempaa vähemmän covid-potilaita.

Heinäkuussa tarkan koronatilanteen hahmottamista haittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lomatauko päivityksissä. Siksi tuoreita tietoja esimerkiksi eri sairaanhoitopiirien tartuntamääristä ja ilmaantuvuusluvuista ei ole saatavilla.

Myöskään Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) ei kokoonnu normaalisti. Seuraava kokous on näillä näkymin 18. elokuuta.