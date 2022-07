Koronavirus

Koronaepidemia jyllää edelleen Satakunnassa, mutta vakavien tautitapausten osuus on pienentynyt.

Paxlovid on Pfizerin kehittelemä koronalääke.

Pori

Koronalääke Paxlovid saatiin käyttöön Satakunnassa. Lääkettä voidaan harkita riskiryhmiin kuuluvien potilaiden varhaiseen hoitoon, Satasairaala kertoo tiedotteessaan.

Paxlovid on lääkeyhtiö Pfizerin kehittelemä lääke. Tutkimusten mukaan lääke vähentää niiden ihmisten kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta, jotka ovat vaarassa saada vakavan koronavirustaudin muodon. Lääkehoito on aloitettava mahdollisimman aikaisin, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa koronaoireiden alkamisesta.

Lääkettä on käytettävissä rajoitetusti ja lääkäri harkitsee käyttöönoton potilaskohtaisesti. Satasairaalan infektioyksikkö on laatinut ammattilaisille kansallisiin suosituksiin perustuvan ohjeistuksen lääkityksen käytöstä.

Hoidon esteitä ovat alle 18 vuoden ikä, raskaus, vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta ja yhteen sopimaton lääkehoito, jota ei voida keskeyttää. Hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Jos Paxlovid-hoito katsotaan aiheelliseksi, se luovutetaan vastikkeetta potilaalle joko oman kunnan perusterveydenhuollossa tai Satasairaalassa.

”Paras tapa suojautua vakavalta taudilta on edelleenkin huolehtia suositusten mukaisten rokotusten ottamisesta. Uusi lääkehoito tuo kuitenkin lisäavun riskipotilaiden varhaiseen hoitoon”, tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntoja paljon

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) käsitteli perjantaina alueen epidemiatilannetta, sen vaatimia toimenpiteitä ja sopi riskiryhmien varhaisen lääkehoidon toteutuksesta.

”Tartuntoja on paljon, mutta taudin vakavuus on vähentynyt rokotusten myötä”, tiedotteessa todetaan.

Tartuntatautirekisterin perusteella viimeisen 14 vuorokauden aikana Satakunnassa on varmistettu 561 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 262 / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta. Todellinen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi, sillä vain osa sairastuneista käy virallisessa testissä.

Myös positiivisten näytteiden osuus on noussut. Kuukausi sitten positiivisia näytteitä oli noin 25 prosenttia, nyt 36 prosenttia.

Jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, mutta viiden viimeisen mittauskerran trendi on kuitenkin hitaasti laskeva.

Sairaalakuormitus hieman nousussa

Koronaviruksen uuden omikron BA.5 -kannan leviäminen selittää suuria tartuntamääriä.

”Todettuihin tartuntoihin nähden sairaalahoidon tarve on kuitenkin maltillista. Hellejakson alettua sairaalahoitoon tulleiden potilaiden määrä näyttää perusterveydenhuollossa hiukan lisääntyneen”, tiedotteessa kerrotaan.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa oli osastohoidossa yhteensä yhdeksän koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli viisi potilasta. Tehohoidossa on yksi koronapositiivinen potilas, joka on kuitenkin tehohoidossa muusta syystä kuin koronan takia.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaiaamuna hoidossa yhteensä 18 koronapositiivista potilasta, joista noin puolet varsinaisesti koronainfektion vuoksi. Lisäksi infektioyksikön tiedossa oli, että hoivalaitoksissa on yhteensä noin 20 koronapotilasta seitsemässä eri hoitopaikassa.

Kuolemantapauksia alkuvuonna paljon

Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ovat nousseet selvästi tämän vuoden aikana. Suomessa on THL:n tällä viikolla julkistettujen tietojen mukaan todettu 4 875 koronavirukseen liittyvää kuolemaa epidemian alusta lähtien, kun vielä tammikuussa niitä oli 2 300.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia on Satakunnassa kirjattu kaikkiaan 152, joista 123 perusterveydenhuollon osastolla tai pitkäaikaishoidossa.

"Riskiryhmien potilaille ja iäkkäille henkilöille tauti voi edelleen olla vaikea, ja vakava Covid-19-infektio luokitellaan edelleen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi”, Satasairaalan tiedotteessa todetaan.