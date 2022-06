Satakunnan sairaanhoitopiiri aloitti perjantaina viidensien koronarokotusten antamisen riskiryhmään kuuluville. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee viidensiä tehosteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Pori

Porin perusturva on aloittanut viidensien koronarokotteiden antamisen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee viidensiä tehosteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

”Viidensien koronarokotusten antaminen aloitettiin perjantaina. Pääasiassa rokotamme Porin nuorisotalolla, mutta myös Meri-Karvian ja Lavian terveysasemille pääsee ajanvarauksella”, kertoo Porin perusturvakeskuksen osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

Heikkilän mukaan rokotuskattavuus on Porin perusturvan alueella melko hyvä.

”80-vuotiaiden ikäryhmästä noin 60 prosenttia on ottanut neljännen rokotteen. Se on oikein hyvä lukema. Samoin 75-79-vuotiaiden rokottaminen on edennyt hyvin.”

Huolimatta muutamista ruuhkahuipuista, kevään rokotustahti on ollut tasaista. Heikkilä ei usko ajanvarauksen ruuhkautuvan kesälläkään.

”Viidensien annosten kohderyhmä on varsin pieni. Toisaalta tietysti näin kesän kynnyksellä esimerkiksi matkustamiseen valmistautuvat ovat alkaneet ottaa ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotuksia, mikä voi hetkellisesti lisätä ruuhkaa.”

Myös Raumalla on aloitettu viidensien rokotusten antaminen. Terveyspalvelujen ylihoitaja Satu-Terhi Kanervan mukaan rokotekattavuus on hyvällä tasolla. Yli 18-vuotiaista ensimmäisen annoksen on hakenut 90,5 prosenttia ja toisen annoksen 88,7 prosenttia. Yli 80 vuotta täyttäneiden, neljännen rokotteen hakijoiden keskiarvo on Raumalla aavistuksen muuta maakuntaa korkeampi.

”Erityisesti ikäihmiset ovat hakeutuneet hyvin rokotuksiin, mikä on tietysti hieno juttu. Kokonaisuudessaan rokotteita on haettu hyvin”.

Kesä tuo muutoksia palveluihin

Rokotteita annetaan Porin nuorisotalolla vielä kesäkuun loppuun asti. Heinäkuun alusta alkaen koronarokotuksia saa perusturvan alueella Itä-Porin lähipalvelukeskuksessa. Itä-Porin rokotuspiste toimii vain ajanvarauksella maanantaista keskiviikkoon.

Myöskään ajanvaraustekstiviestejä kolmansille rokoteannoksille ei lähetetä enää 20.6. jälkeen. Jatkossa kaikki ajanvaraukset tapahtuvat puhelimitse.

Raumalla on voinut hakea koronarokotteita kolmena arkipäivänä viikossa. Heinäkuusta alkaen rokotuspäiviä on viikossa enää yksi. Rokotukseen pääsee ilman ajanvarausta.