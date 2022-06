Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen – influenssa A -epidemia on kääntynyt laskuun

Uusia koronaviruksen variantteja tulee esiintymään jatkossakin, arviolta noin 6 kuukauden välein.

Koronavirustautiin sairastuneita on Satakunnassa edelleen runsaasti ja tartunnan riski on koholla joka puolella maakuntaa.

Sairaalahoidon tarve on vähentynyt selvästi ja vaikeita sairaalahoitoon johtavia tapauksia on aiempaa vähemmän. Tämä on selkeästi rokotusten ansiota, todetaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) tiedotteessa.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa oli osastohoidossa kolme koronapositiivista potilasta, näistä vain yksi ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi. Tehohoidossa ei ole koronapotilaita.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettiin 17:ää koronapositiivista potilasta. Hoivakotien epidemiat ovat selvästi hellittämässä.

Iäkkäille ja/tai monisairaille koronainfektio voi edelleen olla kohtalokas, mutta ATTR:n mukaan ylilyöntejä varotoimissa tulee kuitenkin välttää ja esimerkiksi koronalle altistuneiden asukkaiden luokse tulee päästä vierailemaan, kunhan varotoimia noudatetaan.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia on Satakunnassa kirjattu nyt kaikkiaan 147.

ATTR:n mukaan uusia koronavariantteja tulee esiintymään jatkossakin, arviolta noin 6 kuukauden välein. Niiden kanssa on opeteltava elämään. Laajempiin rajoituksiin tuskin enää mennään, sillä rokotusten ansiosta tilanne on aiempaa parempi.

ATTR:n arvioi, että syksyllä rokotukset jatkuvat ja laajentuvat, uusia varianttirokotteita odotetaan saatavan alkusyksystä.

Terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden henkilökunnan on edelleen käytettävä maskia samoissa tiloissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa. Henkilökunnan kesken sitä ei edellytetä.

Sairaaloissa tai hoivalaitoksissa vieraileville suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Influenssa A-epidemia jatkuu edelleen, mutta tartunnat ovat vähenemässä. Satakunnassa on maaliskuun alun jälkeen varmistettu 866 tapausta. Erikoissairaanhoitoa on tarvinnut 40 potilasta. Influenssaepidemian arvioidaan oleva ohi noin juhannukseen mennessä.

Myös muita hengitystieinfektioita liikkuu. Esimerkiksi RS-virusta todetaan edelleen, mutta määrät ovat vähentyneet. RS-virus on tällä epidemiakaudella todettu 58 sairaalan osastohoitoa tarvinneelta potilaalta.