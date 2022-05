Eniten koronatapauksia on on ollut nyt Pohjois-Satakunnassa ja Säkylässä.

Varmistettujen koronatapausten ilmaantuvuus jatkaa Satakunnassa laskuaan, kertoo sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä tiedotteessa.

Tartuntatautirekisterin mukaan ilmaantuvuus on nyt 461 varmistettua tapausta 100 000 asukasta kohti 14 vuorokaudessa, mutta todellinen ilmaantuvuus on selvästi suurempi.

Tartuntoja on edelleen kaikkialla Satakunnassa, mutta eniten niitä on Karviassa, Kankaanpäässä, Jämijärvellä ja Säkylässä.

Satakunnassa otettiin viime viikolla 2 052 koronanäytettä, joista reilut 22 prosenttia oli positiivisia.

Jätevesiseurannassa viimeisten viiden mittauskerran trendi Luotsinmäen puhdistamolla on jatkanut laskua.

”Tilanne ei siis ole ohi, mutta melko hidas myönteinen kehitys jatkuu”, Uusitalo-Seppälä toteaa tiedotteessa.

Koronatapausten aiheuttama sairaalahoidon kuormitus on maltillista, mutta osastot ovat muuten hyvin täynnä.

Vaikean koronan vuoksi alkaneita hoitojakoja oli viime viikolla kahdeksan ja kuluvalla viikolla niitä on toistaiseksi ollut kaksi. Yhteensä koronan vuoksi eristystä vaativia hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa oli viime viikolla 22 ja edellisellä viikolla 25.

Perusterveydenhuollossa uudet hoitojaksot koronapotilaille ovat nyt olleet selvemmässä laskussa. Viime viikolla uusia hoitojaksoja koronapositiivisilla potilailla alkoi 28, kun tällä viikolla niitä on ollut vain neljä.

”Toki viikko on vasta alussa.”

Satasairaalassa oli keskiviikkoaamuna osastohoidossa oli kahdeksan koronapositiivista potilasta, joista kaksi oli hoidossa ensisijaisesti koronan vuoksi. Tehohoidossa oli yksi koronapotilas.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli keskiviikkoaamuna 24 koronapositiivista potilasta, joista vain neljä tällä viikolla hoitoon otettuja. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on 37 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi.

Kuolemia, jossa potilaalta on todettu koronatartunta kuolemaa edeltävien 30 vuorokauden aikana, on kirjattu Satakunnassa koko epidemian aikana kaikkiaan 145.

Satakunnassa on parhaillaan käynnissä maaliskuun alkupuolella alkanut ja huhtikuussa kiihtynyt influenssa A -epidemia. Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu Satakunnasta 726 tapausta, joista 425 huhtikuun aikana. Varmistetut tapaukset edustavat kuitenkin vain pienehköä osaa kaikista tapauksista.

Koska SataDiagin laboratoriossa on käytössä yhdistelmätesti, epidemian kokonaistilanteesta ja suunnasta saadaan kuitenkin varsin hyvä kuva.

”Alustavasti näyttää siltä, että epidemian huippuviikko olisi jo takana”, Uusitalo-Seppäla kertoo.

Näyttää todennäköiseltä, että epidemia laantuu noin kuukauden aikana, mutta tällä hetkellä tapauksia on varsin paljon. Esimerkiksi koululuokilta on raportoitu laajoja sairastumisia.

Sairaalahoidon tarve on ollut influenssa A -tapauksissa varsin maltillista. Vuodeosastohoitoa on tarvinnut tänä vuonna 32 potilasta. Yksikään influenssatapaus ei ole toistaiseksi vaatinut tehohoidossa

Satakunnassa on liikkeellä myös muita hengitystieinfektioita. Influenssa B -tapauksia on ollut vain muutama tapaus. RS-viruksen aiheuttamia tapauksia on ollut viime viikkoina hieman aiempaa enemmän. Liikkeellä on ollut muitakin yksittäisiä hengitystieinfektioita.