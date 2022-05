Iäkkäiden hoivakodeissa koronavirusinfektiota potevia kuluvalla viikolla 59.

Huhtikuun viimeisellä viikolla Satakunnassa otettiin runsaat 2 300 koronatestinäytettä, joista positiivisia oli 23 prosenttia. Positiivisten näytteiden osuus on laskusuunnassa ja antaa viitteitä epidemian laantumisesta.

Satakunta

Koronaepidemia on hellittämässä Satakunnassa, mutta epidemia on edelleen voimissaan ja sairastuneita on yhä paljon. Ilmaantuvuusluvut osoittavat kuitenkin kaikissa maakunnan kunnissa alenevaa suuntaa.

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) ajankohtaiskatsauksen mukaan sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on vähentynyt.

Huhtikuun viimeisellä viikolla erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 21 Covid-19 -positiivista hoitojaksoa, joista kymmenen oli hoidossa ensisijaisesti koronavirusinfektion seurauksena. Kuluvalla viikolla on alkanut kymmenen uutta vuodeosastohoitojaksoa. Tehohoidossa ei ollut yhtään potilasta koronainfektion vuoksi.

Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli toukokuun ensimmäisen viikon päättyessä yhteensä yhdeksän potilasta. Koronaepidemia kuormittaa merkittävimmin hoivakotiyksiköissä, joissa oli 59 koronainfektiota potevaa asukasta.

Maakunnan tartuntatautien työryhmä korostaa edelleen rokotussuojasta huolehtimista ja suojatoimia erityisesti riskiryhmiin kuuluville. Tartunta voi johtaa vakavaan koronasairauteen rokottamattomilla, perussairauksia potevilla ja korkeassa iässä olevilla. Hyvän turvan vakavaa tautia vastaan antaa vain täysi ja suositusten mukaisesti tehostettu rokotussuoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laajensi suositusta neljänsien rokotteiden antamisesta koskemaan iäkkäitä, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä tai jotka eivät selviä kotona yksin ilman apua.

Aiemmin neljättä rokotusta on suositeltu jo 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuuni-puutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Tartuntatautirekisterin perusteella koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli viikon päättyessä 642 / 100 000 asukasta. Koska vain osa tapauksista todetaan terveydenhuollon testeillä, on todellisia tautitapauksia merkittävästi enemmän.

Kaikissa maakunnan kunnissa ilmaantuvuus on alittanut 1 000 tapauksen rajan 100 000 asukasta kohti.

Työryhmän ajankohtaiskatsauksen mukaan Porin Luotsinmäen puhdistamon jätevesinäytteiden virusmäärän on ollut edelleen korkealla tasolla toukokuun ensimmäisellä viikolla. Suunta on kuitenkin laskeva.

Koronaan sairastunut erittää virusta noin kolmen viikon ajan, ja tästä päätellen epidemia on laantumassa.