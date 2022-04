Muun muassa influenssa A -virus on nousussa, mutta korona on yhä sitäkin aktiivisempi Satakunnassa.

Satakunta

Koronatapausten ilmaantuvuus Satakunnassa laski viikoilla 15–16 huomattavasti verrattuna edeltäviin viikkoihin, Satasairaala tiedottaa.

Varmistettujen tapausten määrät ovat silti pysytelleet viikolla 16 samalla tasolla kuin viikolla 15. THL:n mukaan Satakunnan kahden viikon ilmaantuvuus on 678 tapausta per 100 000 asukasta. Todellinen ilmaantuvuus on suurempi, koska kaikkia tartuntoja ei todeta terveydenhuollossa vaan kotitestein.

Koronavirus on yhä aktiivisempi kuin influenssa A, rinovirus ja RS-virus, joiden aiheuttamat tapaukset ovat maakunnassa nousussa.

Satasairaalan mukaan viime viikolla esimerkiksi influenssa A -tapauksia löytyi yhteensä 80. Tällä viikolla tapauksia löytyi torstaihin mennessä 78, joten viikon loppuun mennessä luku on todennäköisesti viime viikkoa suurempi.

Viime viikolla Satakunnassa otetuista koronanäytteistä positiivisia oli 33,9 prosenttia. Näytteitä otettiin hieman vähemmän kuin edellisviikolla.

Erikoissairaanhoidossa 16 uutta potilasta tarvitsi eristystoimia koronavirusinfektion takia. Kymmenellä heistä oli vaikea koronainfektio. Perusterveydenhuollossa uusia tautitapauksia todettiin samalla ajanjaksolla 27. Perjantaina Satasairaalan osastohoidossa oli yhteensä 9 koronapositiivista potilasta.

Satakunnassa koronaan liittyviä kuolemia on ollut epidemian alusta asti yhteensä 139.