Koronatilanne on rauhoittumassa, Satakunnan suosituksissa ei muutoksia

Koronaepidemia Satakunnassa on kääntynyt laskuun, mutta influenssa tapaukset ovat lisääntyneet, kertoo Satasairaala tiedotteessaan perjantaina.

Varmistettujen koronatapausten ilmaantuvuus on Satakunnassa lähes puolittunut viime viikosta.

THL:n Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on nyt 740 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi.

Tapauksia on siis edelleen paljon, mutta selvästi aiempaa vähemmän. Tartuntoja on edelleen runsaasti joka puolella Satakuntaa, mutta ilmaantuvuusluku on kaikkialla ollut laskusuuntainen.

Viikoilla 14–15 ilmaantuvuusluku oli Harjavallassa Satakunnan korkein: 1369 / 100 000 asukasta /14 vrk. Ulvilassa ja Jämijärvellä se ylitti vielä 1000 tapausta.

Porissa ilmaantuvuus on 843 ja Raumalla 918.

Kolmasosa näytteistä positiivisia

Viime viikolla Satakunnassa otettiin yhteensä 2292 näytettä, joista positiivisia oli 32 prosenttia.

Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 42 prosenttia. Näytemäärä on siis vähentynyt lähes kolmanneksella ja positiivisten näytteiden osuus on kääntynyt laskuun.

Koronan aiheuttama terveydenhuollon kuormitus on laskussa. Vaikka koronatartuntoja on edelleen paljon, sairaalahoidon kuormitus on edelleen selvästi vähentynyt niin erikoissairaanhoidossa kuin terveyskeskusten vuodeosastoillakin. Myös hoivalaitoksissa epidemiatilanne näyttää olevan rauhoittumassa.

Sairaalassa olevien potilaiden määrä on vaihdellut melko paljon tällä viikolla, määrät ovat kuitenkin melko pieniä.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 9 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensisijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 5 potilasta ja muusta syystä neljä potilasta. Tehohoidossa ei ole eristystä vaativia koronapotilaita.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaiaamuna hoidossa yhteensä 31 koronapositiivista potilasta. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on ainakin 21 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi. Hoivalaitosten tilanne on siis kaikkiaan nyt selvästi parantunut.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu kaikkiaan 135, joista 108 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä. Kuolema lasketaan koronaan liittyväksi, jos covid-19-infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana.

Suosituksissa ei ole muutoksia

Alueelliset suositukset ovat ennallaan ja ne löytyvät Satasairaalan sivuilta.

14. huhtikuuta Satakunnassa noudatettiin THL:n ohjeistusta ja yleinen maskisuositus purettiin. Suosituksessa korostuu nyt jokaisen oma harkinta. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Maskin käyttöä on edelleen tärkeää edelleen jatkaa terveydenhuollon toimipisteissä, ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä, vanhusten laitos- ja kotihoidossa.

Lisäksi koronaepäilyn vuoksi hoitoon hakeutuvien tulisi käyttää maskia julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, samoin hengitystieinfektio-oireisten ja ihmisten, jotka tietävät altistuneensa koronalle.