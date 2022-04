Maskisuosituksesta luovutaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on poistanut yleisen maskisuosituksen Suomesta. Maskia voi THL:n mukaan käyttää edelleen oman harkinnan mukaan.

THL nimeää maskisuosituksen poistoon kolme poikkeusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin. Samoin maskia on syytä käyttää niiden, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä. Maskisuositus jatkuu myös niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle esimerkiksi kotona, eivätkä kodin ulkopuoliset lähikontaktit ole vältettävissä.

THL:n ylilääkäri Otto Helve korostaa tiedotteessa, että maskin käytön jatkaminen on hyvä ajatus erityisesti rokottamattomille 12 vuotta täyttäneille sekä kaikille, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta.