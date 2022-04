Koronaan liittyviä kuolemia on Satakunnassa raportoitu yhteensä 132 kappaletta.

Koronatilanne Satakunnassa on pysynyt ilmaantuvuuslukuja vertailtaessa viikon takaiseen nähden pitkälti ennallaan. Erona kuitenkin on, että sairaalakuormitus on kääntynyt laskuun.

Tiedot selviävät Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmän tiedotteesta.

Viikolla 13 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 35 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, kun niitä edellisellä viikolla oli 46. Kuluvalla viikolla torstai-iltaan mennessä oli alkanut 12 uutta vuodeosaston hoitojaksoa koronan vuoksi.

Hoitojaksoista valtaosa johtuu ensi sijassa muusta syystä kuin koronainfektiosta. Myös terveyskeskuksen vuodeosastoilla koronatapaukset ovat kääntyneet laskuun.

Perjantaina Satasairaalassa vuodeosastoilla oli hoidossa 11 sellaista koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä varsinaisesti koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 3. Tehohoidossa potilaita oli kaksi, joista toisella korona on sivulöydös.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa 30 koronapositiivista potilasta, joista vajaa puolet ensisijaisesti koronainfektion takia. Alueen hoivakodeissa epidemia jatkuu, niissä on tämän päivän tiedon mukaan hoidossa 124 koronapositiivista potilasta.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 132 kappaletta, joista 106 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

Maskisuositus jatkuu

Satakunnassa suositukset pysyvät ennallaan.

Maakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee yli 12-vuotiaita tilanteissa, joissa paljon ihmisiä on koolla ja etäisyyksiä ei voida pitää.

Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn. Epidemian ollessa edelleen aktiivinen maskin käyttö turvaa henkilökunnan riittävyyttä.

Erityisen tärkeää on jatkaa maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenneltäessä ja vierailtaessa.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yleinen maskisuositus on purettu jo aiemmin.

Uutisen ingressistä poistettu väärä tieto 8.4. klo 18.27.