Satasairaalassa alkuviikosta ennätysmäärä koronapotilaita hoidossa – ”Kevään kuluessa epidemiatilanne todennäköisesti helpottaa”

Satakunta

Koronaepidemia jyllää Satakunnassa edelleen voimalla. Maakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tiedottaa Satakunnan täyttävän leviämisalueen kriteerit yhtä lukuun ottamatta.

Koronainfektion ilmaantuvuus on ATTR:n mukaan edelleen hyvin korkea: 1 630 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin suurempi, arviolta jopa kolmin- tai nelinkertainen, sillä terveydenhuollon testejä on rajattu ja kotitestien osuutta lisätty.

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi edelleen missä tahansa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää 1 000 tapausta miltei kaikissa Satakunnan kunnissa. Viikolla 12 Satakunnassa otettiin yhteensä 3 730 näytettä, joista positiivisia oli noin puolet.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on maaliskuun 2022 loppuun mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 380 potilasta ja tehohoidossa 50 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 126 kappaletta.

ATTR:n mukaan epidemia kesyyntynee vähitellen, jolloin koronaviruksesta tulee yksi muiden taudinaiheuttajien joukossa. Neljännen epidemia-aallon pitkittyminen liittyy todennäköisesti omikron 2 -muunnoksen leviämiseen heti omikron 1 -muunnoksen perään.

”Kevään kuluessa epidemiatilanne todennäköisesti helpottaa.”

Terveydenhuolto on edelleen kuormittunut. Tämän viikon alussa Satasairaalassa oli ennätysmäärä koronapotilaita hoidossa. Esimerkiksi teho-osastolla oli yhtä aikaa neljä koronapotilasta. Viikon mittaan tilanne erikoissairaanhoidossa on kuitenkin tasoittunut.

Viikolla 12 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 46 Covid-positiivisen vuodeosastohoitojaksoa. Kuluvan viikon aikana torstai-iltaan mennessä oli puolestaan alkanut 15 uutta koronapositiivisen vuodeosastohoitojaksoa.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa oli yhteensä 18 koronapositiivista potilasta. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 4 ja muusta syystä 14 potilasta. Tehohoidossa oli perjantaiaamuna vaikean infektion vuoksi 2 koronapotilasta.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaina aamulla hoidossa 48 koronapositiivista. Lisäksi alueen hoivakodeissa on ainakin 172 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi.

”Epidemia ei siis vielä näytä rauhoittuneen myöskään hoivayksiköissä”, tiedotteessa summataan.

Suuri haaste on, että osastopaikat ovat muista syistä hyvin täynnä. Myös henkilökunnan sairastapaukset ja työtaistelutoimet aiheuttavat merkittäviä haasteita toiminnan turvaamisessa. Satasairaalassa on kuluvalla viikolla jouduttu peruuttamaan suunniteltuja kiireettömiä toimenpiteitä kokonaistilanteen vuoksi.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maskisuositusta kevennetään

Epidemiologisen tilanteen ollessa edelleen vaikea, yleinen maskisuositus pysyy ennallaan. Sen mukaan yli 12-vuotiaiden tulisi käyttää maskia tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä koolla, eikä etäisyyksiä voida pitää.

Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. ATTR muistuttaa maskin käytön turvaavan osaltaan henkilökunnan riittävyyttä. Erityisen tärkeää maskin käyttöä on jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenneltäessä ja vierailtaessa.

Edelleen aktiivisesta epidemiatilanteesta huolimatta ATTR päätyi suosittamaan maskien käytön keventämistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. ATTR suosittaa, että 4. huhtikuuta alkaen maskien käytöstä luovutaan sekä varhaiskasvatuksessa, että perusopetuksen kaikilla luokilla (1-9). Suositus koskee myös henkilökuntaa.

”Työntekijällä voi kuitenkin olla omaan terveydentilaansa liittyvä tarve käyttää maskia”, ATTR muistuttaa.

Suosituksen keventämiseen päädyttiin, sillä Satakunnan koulutoimiin ja varhaiskasvatukseen tehdyn kyselyn perusteella useimmissa kouluissa ja päiväkodeissa valtaosa lapsista ja iso osa henkilökunnasta on jo sairastanut koronainfektion ja tautitapaukset ovat selvästi vähentyneet. Henkilökunnalla on ollut kattavasti mahdollisuus rokottautua ja näin suojautua vakavalta sairaudelta. Linjaus on yhteneväinen Varsinais-Suomen kanssa ja linjassa sekä THL:n, että OKM:n nykyisen suosituksen kanssa.