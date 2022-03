Koronatapauksia on yhä runsaasti Satakunnassa. Noin 10 prosenttia eli 22 500 henkeä maakunnan väestöstä on sairastanut taudin virallisten testien perusteella. Todellisuudessa määrä on paljon suurempi, koska viimeisimmän ison epidemia-aallon aikana suuri osa tapauksista on todettu kotitestein.