THL keskiviikkona: Satakunnassa 38 uutta koronatartuntaa, Porissa selvä pudotus aiempaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo keskiviikkona, että Suomessa on raportoitu 4 264 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 629 727 koronavirustartuntaa.

Satakuntaan kirjattiin keskiviikkona 38 uutta koronatapausta. Määrässä on selvä pudotus aiempaan. Esimerkiksi Porin keskiviikon tartuntalukema on 6, kun THL on kirjannut tammikuun puolivälistä lähtien kaupungissa noin 800 tartuntaa viikossa.

Onkin hyvä muistaa, ettei raportoitujen koronatartuntojen määrä enää anna todellista kuvaa tartuntojen määrästä, sillä isoa osaa koronaepäilyistä ei testata virallisilla testeillä.

Kunnittain Satakunnan 38 uutta koronatapausta jakautuivat seuraavasti:

- Rauma: 11 tartuntaa

- Huittinen: 9 tartuntaa

- Pori: 6 tartuntaa

- Säkylä: 5 tartuntaa

- Eura: 3 tartuntaa

- Kankaanpää: 3 tartuntaa

- Nakkila: 1 tartunta

Epidemian aikana Satakunnasta on kirjattu yhteensä 18 648 koronatartuntaa.