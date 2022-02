Päivityksen taustalla on koronatartuntojen voimakas lisääntyminen omikronmuunnoksen levitessä nopeasti.

Porin perusturva antoi ohjeet, milloin nykyisessä koronatilanteessa on syytä hakeutua terveydenhuollossa tehtävään testiin.

Vallalla oleva koronavirusvariantti tarttuu jo ennen oireiden alkamista, ja itämisaika on lyhyt. Siksi Porin perusturva on päivittänyt ohjeitaan.

Jos on perusterve, yleisvointi on hyvä ja on lieviä hengitystieoireita, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin, Porin perusturvasta ohjeistetaan.

Halutessaan voi tehdä kotitestin. On kuitenkin tärkeää välttää oireisena kontakteja viiden vuorokauden ajan, vaikka kotitesti olisi negatiivinen.

Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suositellaan välttämään kontakteja, kunnes on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.

Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei yleensä enää ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

Terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin on syytä hakeutua, jos on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa.

Sama pätee vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluviin ja raskaana oleviin sekä asepalvelusta suorittaviin, jotka ovat lomalla sairastuneet ja saaneet akuutteja hengitystieoireita.