Opetusministeri Anderssonin mielestä kotitestien tarjoamiselle on sosiaalipoliittinen peruste.

Kouluja on kevätlukukaudella käyty noin kuukauden verran. Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan nyt näyttää siltä, että hallitus onnistui tammikuisessa linjauksessaan koulunkäynnistä.

”Oli oikea ratkaisu olla antamatta valtakunnallista suositusta etäopetuksesta”, Andersson sanoi tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa.

Asiasta keskusteltiin vain päiviä ennen koulujen alkamista. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli hallitukselle etäopetuksen suosittamista vanhimmille oppilaille, mutta hallitus ei tähän ryhtynyt.

”Suurten kaupunkien puolesta viesti on ollut, että koulunkäynti on sujunut vaikeaan epidemiatilanteeseen nähden hyvin ja tilanne on rauhallinen”, Andersson sanoi tiistaina.

Vuoden alussa oltiin huolissaan siitä, pystytäänkö kouluja ja varhaiskasvatusta pitämään auki, jos henkilökuntaa on koronatartuntojen vuoksi poissa.

Anderssonin mukaan ongelmia on ollut erityisesti varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla joitain yksityisiä päiväkoteja on työntekijäpulan vuoksi jouduttu sulkemaan. Alueen julkiset päiväkodit ovat pysyneet avoinna.

Varhaiskasvatuksessa voi Anderssonin mukaan olla vähemmän joustomahdollisuuksia kuin perusopetuksessa. Lisäksi varhaiskasvattajista on muutenkin pulaa.

Kouluja ei ministeriön tietojen mukaan ole suljettu. Etäopetustakin on annettu lähinnä yksittäisille sairastuneille oppilaille.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kannatti etäopetusta. Järjestö oli tammikuussa sitä mieltä, että kouluja ja päiväkoteja voidaan joutua sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi.

Etäopetuksen sijaan hallituksen koronaryhmä suositteli, että perus- ja toisen asteen opiskelijoille jaettaisiin kaksi koronan kotitestiä viikossa.

THL ei kuitenkaan suosittele kotitestien käyttämistä oireettomien testaamiseen. Se on ehdottanut, että testejä jaetaan viisi kullekin oppilaalle tai henkilökunnan jäsenelle.

”Kotitesteillä on samalla lailla merkitystä koululaisille kuin muillekin kansalaisille. Se on mahdollisuus varmistua taudinaiheuttajasta silloin, jos on oireita”, sanoi tiedotustilaisuudessa THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.

Huoltovarmuuskeskuksen hankkimat testit saapuivat Suomeen viime viikolla ja ovat nyt matkalla kuntiin. Opetusministeri Anderssonin mielestä testien tarjoamiselle on sosiaalipoliittinen peruste.

”On mielestäni perusteltua, että huolehditaan siitä, että näitä on maksuttomasti saatavilla esimerkiksi sellaisille monilapsisille perheille, joille useiden kotitestien hankkiminen itse olisi ihan merkittävä taloudellinenkin taakka”, Andersson sanoi.

Sarvikivi kertoi tiedotustilaisuudessa lisäksi lasten koronataudista. Tiedossa on, että koulut eivät ole Suomessa koronaepidemian pääasiallisia moottoreita ja että koronatauti on lapsilla useimmiten lievä.

Tammikuun loppuun mennessä osastohoidossa oli ollut yhteensä pandemian aikana 340 koronatartunnan saanutta alle 16-vuotiasta.

Lapsista noin puolet oli alle yksivuotiaita, jotka Sarvikiven mukaan muutenkin tarvitsevat usein hengitystieinfektioissa sairaalahoitoa.

Koronavirustartuntoja oli varmistettu alle 16-vuotiailla lapsilla yli 105 000 tapausta tammikuun loppuun mennessä. Tehohoitoa ja pitkittyneen koronataudin hoitoa lapset ovat tarvinneet erittäin vähän.