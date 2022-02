Terveydenhuolto on yhä korkeasti kuormittunut.

Koronatilanne on Satakunnassa on saavuttamassa epidemian huipun, kertoo Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä ATTR.

Ilmaantuvuus on Satakunnassa edelleen korkealla ja terveydenhuollon kuormitus myös edelleen korkealla.

Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1 000 tapausta valtaosassa Satakuntaa. Kankaanpäässä ilmaantuvuusluku on Satakunnan korkein, 2 863 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 2 069 ja Raumalla 1 374 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Matalin ilmaantuvuus on Jämijärvellä, mutta sielläkin se on 652 / 100 000 asukasta/14 vrk.

ATTR uskoo, että seuraavat viikot ovat todennäköisesti epidemianäkökulmasta raskaita, mutta tilanne alkaa parantua lähiviikkojen aikana ja rajoituksia päästään edelleen karsimaan.

Terveydenhuolto on koronaepidemian vuoksi kuormittunut ja sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on kasvanut.

Koronainfektion vuoksi viikoittain alkaneiden uusien hoitojaksojen määrä on vähitellen lisääntynyt sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa. Todennäköisesti tilanne pysyy vastaavalla tasolla seuraavien viikkojen ajan, mutta kääntyy sitten laskuun.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa oli yhteensä 14 koronapotilasta, joista yksi tehohoidossa. Vuodeosastolla hoidettiin 10 potilasta Covid-19 infektion takia ja 3 potilasta oli sairaalassa muun syyn vuoksi. Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa oli 32 koronapotilasta, lisäksi alueen hoivakodeissa ainakin 40 koronapotilasta.

Hoitohenkilökunnan sairastumisten tilanne on hieman helpottanut. Satasairaalassa on tehty pieniä järjestelyitä kiireettömissä leikkaushoidoissa, mutta pääsääntöisesti toiminta on ollut normaalia.

Myös rokotukset ovat edenneet Satakunnassa hyvin. Rokotusinnon toivotaan jatkuvan, sillä rokotukset ovat tärkeitä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Valtakunnallisesti Satakunta on noussut keskiarvon yläpuolelle.