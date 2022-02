Koronan osuus jätevesissä on valtakunnallisesti kääntynyt laskuun – myös tehohoidon tarve selvässä laskussa

Omikronaallon valtakunnallinen kehitys on tietoon tulleiden tartuntojen valossa tasaantunut.

Helsinki

Omikronaalto on tasannevaiheessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoivat koronatilannekatsauksessa tänään. Omikronaallon valtakunnallinen kehitys tietoon tulleiden tartuntojen valossa on tasaantunut, ellei jopa pysähtynyt.

”Osalla alueista huippu näyttää saavutetun, osassa alueista tilanne on ennallaan ja voi vielä vaikeutua”, kertoi STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä on kääntynyt laskuun usean viikon ajan jatkuneen nousevan trendin jälkeen.

Voipio-Pulkin mukaan päivä- ja viikkokohtaisia tartuntalukuja ei kannata kovin tarkkaan seurata. Tiedonsiirto-ongelmien vuoksi raportoituja tapauksia puuttuu huomattava määrä. Lisäksi kaikkia koronaviruksen saaneita ei enää virallisesti testata.

Viidennes koronapositiivisista tehohoidossa muista syistä kuin koronasta

Koronasta johtuva tehohoidon tarve on selvässä laskussa, kertoi tilannekatsauksessa THL:n projektipäällikkö Anna Katz.

Tammikuun kahdella viimeisellä täydellä viikolla tehohoitoon tuli uusia potilaita 35–38 viikossa, kun vastaava luku kahdella edellisellä viikolla oli noin 60.

Sekä tehohoidon että erikoissairaanhoidon koronatartuntapotilaista noin viidennes on hoidossa ensisijaisesti muista syistä kuin koronasta. Omikron on johtanut sairaalahoitoon aiempia muunnoksia harvemmin.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu runsaat 2 000. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntatautirekisteriin on kirjattu yhteensä 250 koronaan kuollutta, joista 82 prosenttia oli yli 70-vuotiaita.

Tehohoidossa olleista koronapotilaista noin viidennes on menehtynyt kyseisen sairaanhoitojakson aikana, kertoi anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

”Varauduttava siihen, että takapakkia voi tulla”

Koronaepidemian iso kuva on STM:n ja THL:n mukaan muuttunut. Merkittävimmät terveysriskit kohdistuvat yhä pienenevään rokottamattomaan väestöön ja heihin, joilla ei ole riittävää suojaa koronatartunnan vakavia seuraamuksia vastaan.

Tartuntoja havaitaan paljon myös rokotetuilla henkilöillä, mutta rokotusten teho vakavaa tautia vastaan on erittäin hyvä.

”Tavoite on pitää yhteiskunta mahdollisimman avoimena. Korostamme kattavia rokotuksia ja kotitestauksen edistämistä. On myös varauduttava siihen, että epidemia yllättää meidät jälleen kerran uudella muunnoksella. Meidän on varauduttava siihen, että takapakkia voi tulla”, Voipio-Pulkki sanoi.

Anna Katz THL:stä muistutti hyvän käsihygienian ja maskinkäytön tärkeydestä yhteiskunnan avautuessa.

”Käytetään maskeja, siitä me emme tule pääsemään eroon vielä vähään aikaan”, Katz sanoi.

Etätyösuosituksesta ei ole tehty uusia linjauksia eli sitä jatketaan toistaiseksi. Osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä arveli, että etätyösuosituksen uudelleenarvioiminen voi tulla ajankohtaiseksi maaliskuussa.