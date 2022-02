Satakunnassa uusia tartuntoja raportoitiin eniten Porista (110), Raumalta (43) ja Kankaanpäästä (30).

Satakunnasta raportoitiin keskiviikkona 260 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Koko Suomesta uusia tartuntoja raportoitiin 8 038.

Satakunnassa uusia tartuntoja raportoitiin eniten Porista (110), Raumalta (43) ja Kankaanpäästä (30).

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei anna enää todellista kuvaa tartuntojen määrästä, sillä isoa osaa koronaepäilyistä ei testata virallisilla testeillä.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan Suomessa 655 koronatartunnan saanutta potilasta, joista tehohoidossa on 37 potilasta. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pienentynyt maanantaista 13:lla, mutta muiden koronatartunnan saaneiden potilaiden määrä on pysynyt lähes samana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu maanantain jälkeen 22. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 2 012.

Satakunnan kunnista uusia koronatartuntoja raportoitiin keskiviikkona seuraavasti:

Pori: 110

Rauma: 43

Kankaanpää: 30

Eura: 22

Ulvila: 12

Huittinen: 10

Säkylä: 9

Kokemäki: 8

Merikarvia: 4

Eurajoki: 4

Nakkila: 3

Harjavalta: 3

Jämijärvi: 1

Siikainen: 1