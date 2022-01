Satasairaalassa oli perjantaiaamuna 18, terveyskeskusten vuodeosastoilla 20 ja alueen hoivakodeissa on ainakin 45 koronapotilasta. Potilasmäärät ovat lisääntyneet selvästi.

Koronatautipotilaiden aiheuttama kuormitus on on kasvanut Satakunnan erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, mutta tehohoidon kuormitus ei ole lisääntynyt, kertoo perjantaina kokoontunut alueellinen tartuntatautien torjunnan tyyöryhmä (ATTR).

Perjantaina aamulla Satasairaalassa oli yhteensä 18 koronapotilasta. Heistä kaksi oli tehohoidossa ja 16 vuodeosastolla. Yhdeksää potilasta hoidettiin vuodeosastolla koronainfektion takia ja seitsemän oli sairaalassa muun syyn vuoksi.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaiaamuna hoidossa 20 koronapotilasta. Lisäksi alueen hoivakodeissa on ainakin 45 koronapotilasta. Potilasmäärät ovat lisääntyneet selvästi.

ATTR:n tilannekatsauksen mukaan maakunnan epidemiatilanne on pahentunut nopeasti. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on kohonnut 1 658 tartuntaan 100 000asukasta kohti, vaikka lähellekään kaikkia koronaepäilyjä ei enää testata. Korkein ilmaantuvuus, 2 673, on Kankaanpäässä. Tehdyistä koronatesteistä 23 prosenttia on ollut positiivisia.

Perusterveydenhuolto on Sataklunnassa erittäin kuormittunut ja sen hoitovelka kasvaa. Myös erikoissairaanhoidossa on jouduttu perumaan kiireettömiä toimenpiteitä henkilöstön sairastumisten ja karanteenien vuoksi.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia on kirjattu Satakunnassa tähän mennessä kaikkiaan 62, joista 44 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä. Viikon takaisesta kuolemantapausten määrä on lisääntynyt yhdellä.

Omikron-muunnos leviää niin nopeasti, että tartunnanjäljityksellä sitä ei voida juurikaan hallita. Sen vuoksi ATTR päätti tarkentaa oheistusta koronatartuntaa epäileville.

Tarkennetun ohjeistuksen mukaan koronalle altistunut, mutta oireeton sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä ei enää joudu karanteeniin. Suojaimien käyttöä ja altistustilanteiden jälkeisiä varotoimia tulee kuitenkin edelleen tehostaan. Lievienkin lieviäkin oireiden ilmaantuessa, on jäätävä heti pois töistä ja mentävä PCR-testiin. Kotitestin tekeminen ei riitä.

ATTR päätti myös kiristää ohjeita sairaaloissa ja hoitolaitoksissa vierailuista, koska sairaalavierailujen yhteydessä tapahtuneita koronatartuntoja ja -altistuksia on todettu kuluvalla viikolla useita. Vierailukieltoja ei asetettu, mutta omaisia pyydetään käyttämään vierailun suhteen tarkkaa harkintaa.

”Kenellä tahansa meistä voi olla koronatartunta ja tauti tarttuu tehokkaasti jo ennen oireiden ilmaantumista”, ATTR muistuttaa.

Rokotukset ovat edenneet Satakunnassa hyvin. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 87,3, toisen annoksen 84,5 ja kolmannen annoksen 51,2 prosenttia yli 12 –vuotiaista.

”Rokotusinnon toivotaan jatkuvan, sillä rokotukset ovat tärkeitä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi”, tiedotteessa vedotaan.

ATTR odottaa, että seuraavat viikot ovat raskaita, mutta epidemian huippu on jo lähellä.