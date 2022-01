Rokottamattomien sulkeminen palveluiden ulkopuolelle voisi lisätä polarisaatiota ja lisätä rokotevastaisuutta, katsoo THL sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei kannata koronapassin ottamista takaisin käyttöön rajoitusten välttämisen välineeksi. THL ei myöskään pidä koronapassin muuttamista pelkäksi rokotepassiksi ”kansanterveydellisesti hyvänä vaihtoehtona”.

Nykymuotoisen koronapassin saamiseksi kelpaa rokotussarjan ja sairastetun taudin lisäksi myös todistus negatiivisesta testitodistuksesta.

”Koska rokotuksilla ei nykytiedon perusteella voida merkittävästi estää omikronmuunnoksen tartuntoja vaan ainoastaan vakavaa tautia, soveltamismalli on vanhentunut, koska se altistaa rokottamattomat vakavan taudin vaaralle”, THL sanoo sosiaali- ja terveysministeriölle torstaina antamassaan lausunnossa.

Jos koronapassi rajattaisiin vain rokotettuihin tai taudin jo sairastaneisiin, eli se muutettaisiin niin sanotuksi rokotepassiksi, sen käyttö olisi THL:n mukaan ”ehkä lääketieteellisesti perusteltua”. Ratkaisussa olisi kuitenkin laitoksen mielestä muita vakavia ongelmia.

”THL ei pidä tätä kansanterveydellisesti hyvänä vaihtoehtona, sillä se sulkisi rokottamattomat täysin palveluiden ulkopuolelle ja voisi vaikuttaa merkittävästi ja pysyvästi yleiseen rokotusmyönteisyyteen Suomessa. Tämä olisi vakava haittavaikutus, jonka pitkäaikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä”, laitos perustelee.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

THL toteaa, että rokotemyönteisyys on ollut Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkeaa. Rokotemyönteisyyden heikentäminen ”polarisoimalla rokottamattomien tilannetta entisestään” olisi laitoksen mielestä haitallista.

THL on rekisteritutkimuksin arvioinut, että 10–20 prosenttia rokottamattomista henkilöistä on jo varmistetusti käynyt läpi koronainfektion. Todellinen osuus sairastaneista on todennäköisesti vielä selvästi suurempi, THL arvioi.

”Rokotusasteen nostaminen nykyiseltä tasolta on haasteellista, ja olisikin harkittava, mikä on taso joka katsotaan riittäväksi ja jonka kohdalla todetaan, että ainakaan perusoikeuksiin puuttumisen kautta sitä ei enää ole oikeasuhtaista yrittää nostaa”, lausunnossa sanotaan.

THL siis kyseenalaistaa sen, että uudenlaisella rokotepassilla kannattaisi yrittää kannustaa rokottamattomia ottamaan rokotteita. Sen sijaan laitos pelkää, että rokotepassin käyttöönotto lisäisi rokotevastaisuutta nykyisestä.

Pääjohtaja Tervahauta sanoo, että hän ymmärtää esimerkiksi elinkeinoelämän toiveen passin nopeasta käyttöönotosta. Koronapassi toimi tarkoituksenmukaisesti syksyllä, mutta omikronvariantti on hänen mukaansa pudottanut siltä pohjan.

Rokotepassi taas voisi THL:n mukaan lisätä kriittisyyttä myös muita rokotteita kuin koronarokotteita kohtaan. Juuri se olisi erittäin haitallista kansanterveydelle, Tervahauta sanoo laitoksen asiantuntijoiden arvioineen.

Onko koronapassista olemassa mitään versiota, joka THL:n mielestä olla nykytilanteessa käyttökelpoinen?

”Sanotaan nyt suoraan, että eipä juuri”, Tervahauta vastaa.

Hän kuitenkin toteaa tilanteen voivan jälleen muuttua, jos joku useammin vakavaa tautia aiheuttava muunnos tai kokonaan uusi virus alkaisi jyllätä Suomessa.

Siksi hän sanoo kuluneella viikolla ehdottaneensa digitaalisen rokotetodistuksen valmistelua. Siinä näkyisivät muutkin rokotteet kuin koronarokotteet. Todistusta voisi Tervahaudan mukaan käyttää myös rokotepassina, jos siihen joskus tulisi tarvetta.

HallituKsen koronaministerityöryhmä linjasi torstaina, että hallitus jatkaa koronapassin jäädytystä helmikuun puoleenväliin saakka. Se tarkoittaa, että rajoitusten kohteina olevat toimijat voivat yhä edellyttää asiakkailta ja osallistujilta koronapassia, mutta eivät voi sen avulla vapautua rajoituksista.

Hallitus on valmistellut lainmuutosta, joka mahdollistaisi koronapassin edellyttämisen itsenäisenä rajoitustoimena eikä enää vain keinona rajoitusten välttämiseen. Hallituksessa on myös ollut halua muuttaa koronapassi pelkäksi rokotepassiksi. THL:n kriittinen kanta voi kuitenkin vielä vaikuttaa suunnitelmiin.