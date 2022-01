Kiireelliset toimenpiteet ja päivystysleikkaukset toteutetaan poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti.

Satasairaala alkaa vähentää osastohoitoa vaativaa suunniteltua kirurgiaa henkilökunnalta todettujen koronatartuntojen vuoksi, kertoo Satasairaala infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän ja Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankisen allekirjoittamassa tiedotteessa.

Kirurgisten osastojen henkilökunnalta on todettu viime päivinä yhteensä 11 koronatartuntaa. Lisäksi viidellä henkilöllä on lieviä oireita, ja he ovat kotona odottamassa koronatestien vastauksia.

Tapaukset ovat tiedotteen mukaan pääsääntöisesti lähtöisin sairaalan ulkopuolelta, mutta leviämistä on tapahtunut myös henkilökunnan välillä ruokataukojen yhteydessä, kun suu-nenäsuojaimia ei ole käytetty.

Osastojen potilailta otetaan keskiviikkona varmuuden vuoksi näytteet.

”Kaikessa potilastyössä ovat suojaimet olleet käytössä ja henkilökuntatapauksiin liittyen on tiedossa vain yksittäinen tartunta jo kotiutuneella potilaalla. Sairaalan ulkopuolella saatuja tai huonetoverilta saatuja tartuntoja on ollut muutamia”, tiedotteessa kerrotaan.

Satasairaala on joutunut vähentämään henkilökuntapulan vuoksi osastohoitoa vaativaa kirurgiaa.

Satasairaalan operatiivisella vastuualueella poliklinikka- ja leikkaustoiminta on pystytty toteuttamaan alkuvuonna tiedotteen mukaan lähes suunnitellusti. Vain yksittäisiä leikkauksia on jouduttu perumaan muutamina päivinä.

Nyt henkilöstön koronatartuntojen ja -altistusten määrä on lisääntynyt siinä määrin, että tällä viikolla joudutaan perumaan useampia kiireettömiä leikkauksia, jotta kiireellinen ja päivystyksellinen hoito pystytään turvaamaan.

"Kiireelliset toimenpiteet ja päivystysleikkaukset toteutetaan normaalisti.”

Osastoilla on edelleen tiukennettu henkilökunnan ohjeistusta suojaimien käytöstä ja taukojen pidosta.

”Varotoimien huolellinen noudattaminen on tärkeää myös kaikissa muissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, jotta henkilökunta riittää potilaiden hoitoon”, tiedotteessa muistutetaan.

Kirurgian osastoilla KIRO2 ja KIRO3 tapahtuvia vierailuja rajoitetaan viikon ajaksi. Vierailut kuitenkin sallitaan terminaalivaiheen potilaiden luo tai erityisen painavasta syystä.