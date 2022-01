Koronan ilmaantuvuus noussut edelleen Satakunnassa – rokotustilanne on sentään kohtalainen

Eniten tartuntoja väkilukuun nähden on ollut tammikuussa Karviassa. Maakunnan kaikissa muissakin kunnissa lukemat ovat kasvaneet.

Koronan ilmaantuvuus on jatkanut päättyvän viikon ajan nousua Satakunnassa.

Samalla perusterveydenhuollon sairaalakuormitus on lisääntynyt ja hoitokuorma kasvanut. Sen sijaan erikoissairaanhoidossa covid-potilaiden määrä on säilynyt maltillisena.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa oli seitsemän koronapotilasta osastohoidossa ja kaksi tehohoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli samana ajankohtana 16 koronapotilasta.

Heidän erittäin eristetty hoitonsa vie runsaasti aikaa ja sitoo paljon henkilökuntaa.

Yhä leviämisaluetta

Tilanteesta tiedotti Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) perjantai-iltana.

Työryhmän mukaan Satakunta täyttää leviämisalueen eli vakavimman tason seitsemästä kriteeristä kuusi. Poikkeus ovat rokotukset. Ne ovat edenneet verrattain hyvin. Kolmansien rokotusten osalta maakunta on hieman Suomen keskitason yläpuolella.

Ilmaantuvuus on kuitenkin yhä nousussa. Se on nyt lukemassa 1 460. Luku tarkoittaa tartuntojen määrää 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana. Koko maassa ilmaantuvuus on hiukan yli 2 000.

Jäljitys nyt tahmeaa

Korkeiden tautilukujen vuoksi tartunnanjäljitys on Satakunnassakin voimakkaasti kuormittunut ja viivästynyt.

Siksi tartuntaketjua ei pystytä enää luotettavasti ja riittävän nopeasti jäljittämään. Porin yhteistoiminta-alueella päätettiinkin jo vajaa viikko sitten lopettaa kohdentumaton tartunnanjäljitys. Näin ollen tarkkaa kokonaiskäsitystä Satakunnan tilanteesta ei enää pystytä muodostamaan.

Tiedossa olevien tartuntojen osalta vaikein tilanne on Karviassa, jossa ilmaantuvuus on maakunnan korkein: 2 621.

Muualla maakunnassa raportoitu ilmaantuvuus ylittää tuhannen tapauksen rajan Porissa, Raumalla, Huittisissa, Eurassa, Eurajoella, Kankaanpäässä, Pomarkussa, Harjavallassa ja Kokemäellä.

Vähän positiivista tietoa ja näkemystä on koronaryhmän tiedotteen lopussa:

”Epidemian huippu osunee kuun vaihteeseen, ja vähitellen sen jälkeen tilanne todennäköisesti helpottaa. Korona ei kuitenkaan tule häviämään. Sen kanssa on opittava elämään.”