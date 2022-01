Main ContentPlaceholder

Koronainfo

THL torstaina: Satakunnassa 448 uutta koronatapausta

Eniten tapauksia on Porissa, 168. Raumalla on 95 uutta tapausta. Kankaanpään lukukin on korkea, 80.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on raportoitu 8 368 uutta koronavirustartuntaa. Satakunnassa uusia tapauksia on 448. THL:n luvut päivittyvät viiveellä, joten kertymää voi olla useammalta päivältä. Porin tartuntaluku 168 on koko maan kunnista yhdeksänneksi korkein. Eniten tapauksia oli Helsingissä 1265, Vantaalla 628 ja Espoossa 554. Satakunnan uudet tartunnat kunnittain: Eura: 16 tartuntaa Eurajoki: 17 tartuntaa Harjavalta: 5 tartuntaa Huittinen: 14 tartuntaa Jämijärvi: 3 tartuntaa Kankaanpää: 80 tartuntaa Karvia: 11 tartuntaa Kokemäki: 4 tartuntaa Merikarvia: 3 tartuntaa Nakkila: 7 tartuntaa Pomarkku: 9 tartuntaa Pori: 168 tartuntaa Rauma: 95 tartuntaa Säkylä: 4 tartuntaa Ulvila: 12 tartuntaa Siikaisista ei raportoitu uusia tartuntoja.