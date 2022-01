THL keskiviikkona: Satakunnassa 193 uutta tartuntaa – koko maassa sairaalahoidossa 718 ihmistä koronan vuoksi

Porissa tartuntoja 62, Raumalla 36.

Suomessa on raportoitu lähes 8 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 113 000 tartuntaa, mikä on melkein 47 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu yksi. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 762 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo.

Suomessa on sairaalahoidossa koronan vuoksi tällä hetkellä 718 ihmistä, joista 64 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 37 ihmistä enemmän kuin maanantaina, jolloin luvut viimeksi päivitettiin. Tehohoidossa olevien määrä on maanantaista kasvanut kahdella.

Satakunnassa uusia tartuntoja raportoitiin keskiviikkona 193. Kunnittain ne jakautuvat seuraavasti:

Eura: 15 tartuntaa

Eurajoki: 16 tartuntaa

Harjavalta: 9 tartuntaa

Huittinen: 7 tartuntaa

Kankaanpää: 24 tartuntaa

Karvia: 2 tartuntaa

Kokemäki: 1 tartunta

Merikarvia: 2 tartuntaa

Nakkila: 2 tartuntaa

Pomarkku: 5 tartuntaa

Pori: 62 tartuntaa

Rauma: 36 tartuntaa

Säkylä: 3 tartuntaa

Ulvila: 9 tartuntaa

Jämijärvelle ja Siikaisiin ei tullut merkintöjä uusista tapauksista.

Koronatartuntoja oli eniten seuraavissa kunnissa:

Helsinki: 1171 tartuntaa

Tampere: 690 tartuntaa

Espoo: 636 tartuntaa

Vantaa: 531 tartuntaa

Lahti: 403 tartuntaa

Turku: 270 tartuntaa

Vaasa: 236 tartuntaa

Rovaniemi: 217 tartuntaa

Kuopio: 154 tartuntaa

Hämeenlinna: 127 tartuntaa

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 407 711 koronavirustartuntaa.

Uutista päivitetty 19.1. kello 12.53: Lisätty tiedot sairaalahoidosta ja kuolintapauksista.