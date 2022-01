Noin 15 prosenttia oppilaista pois koulusta Raumalla – Henkilökunnan poissaolot painottuvat isompiin kouluihin

Rauman opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto korostaa, että korona-aikana poissaolojen kynnys on matalalla. Poissaolojen määrästä ei siis voi vetää yhtäläisyysmerkkejä koronatartuntojen tai koronalle altistuneiden määrään.

Noin 15 prosenttia Rauman koululaisista on tällä hetkellä pois koulusta, kertoo tiistaina iltapäivällä rehtorien kanssa koulujen koronatilanteesta kokoustanut Rauman opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto.

”Tilanne on erilainen eri kouluissa. On kouluja, joissa vain kourallinen oppilaita on pois. Isommissa kouluissa poissa on ehkä neljä tai viisi oppilasta luokka kohti”, Viljanen-Lehto sanoo.

Mitenkään poikkeuksellisen suuri poissaolojen määrä ei hänen mukaansa ainakaan vielä ole.

”Yksi rehtori kuvaili, että poissaolojen määrä on samaa luokkaa kuin tavallisella influenssakaudella.”

Hän muistuttaa, että korona-aikana ollaan helposti pois koulusta, vaikkei koronaa olisikaan. Poissaolojen määrästä ei siis voi vetää yhtäläisyysmerkkejä koronatartuntojen tai koronalle altistuneiden määrään.

”Ohjeiden mukaan pieni nuhakin riittää.”

Myös henkilökunnan poissaolojen määrä vaihtelee paljon kouluittain. Osassa kouluista henkilökunnan poissaoloja ei ole ollenkaan.

”Sanotaan, että henkilökuntaa on eri kouluissa poissa nollan ja kymmenen välillä”, Viljanen-Lehto sanoo.

Suhteellisesti eniten henkilöstön poissaoloja on hänen mukaansa isoissa kouluissa, joissa on paljon koulunkäyntiohjaajia ja pienryhmäopetusta. Nimeltä Viljanen-Lehto ei näitä kouluja haluja eritellä.

”Se on miettimisen paikka, miten toiminta niissä kouluissa pyörii, koska sijaisten saaminen on vähän hankalaa. Vielä homma ollaan saatu pyörimään omalla väellä, mutta sitä en tiedä, millainen tilanne viikon päästä on.