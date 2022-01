Laittaako koronalle altistunut lapsi kouluun, ja miten kauan oireiden jälkeen tulee pysyä kotona? Katso täältä tartuntatautilääkärin rautalankaohjeet viiteen erilaiseen tapaukseen

Kouluissa lisääntyneet koronatartunnat ja muuttuvat ohjeistukset voivat saada vanhemmat hämilleen siitä, miten koronalle altistuneen tai flunssaoireisen lapsen kanssa tulisi toimia. Porin perusturvan tartuntatautilääkäri Jari Sainio kertoo ohjeet viiteen erilaiseen tapaukseen.

Pori

Miten toimia, jos kouluikäisen lapsen perheessä on todettu koronatartunta, tai lapsi on leikkinyt toisen lapsen kanssa, jolta on pian sen jälkeen todettu tartunta? Entä, meneekö lapsi seuraavana päivänä kouluun, jos hänen luokallaan on edellisenä päivänä ollut koronapositiivinen oppilas?

Porin kouluissa lisääntyneet koronatartunnat ja alati muuttuvat ohjeistukset ovat herättäneet koululaisten vanhemmissa epätietoisuutta. Kysyimme Porin perusturvan tartuntatautilääkäri Jari Sainiolta, miten erilaisissa tilanteissa tulee toimia.

Sainio muistuttaa, että ohjeistukset ovat tällä hetkellä murrostilassa. Tämän päivän ohjeistukset eivät välttämättä ole voimassa huomenna. Sainion vastaukset perustuvat maanantaina 17. tammikuuta voimassa olleisiin ohjeisiin.

Koululuokassa on todettu koronatartunta. Menevätkö luokan muut oppilaat seuraavana päivänä normaalisti kouluun, jos heillä ei ole oireita? Suositellaanko heille kotitestin tekemistä?

Jos oireita ei ole, kouluun mennään seuraavana päivänä normaalisti. Kotitestin tekemistä suositellaan tällä hetkellä lähtökohtaisesti niille, joilla oireita on.

Lapsi on leikkinyt useita tunteja sisätiloissa toisen lapsen kanssa, jolta on pian sen jälkeen todettu koronatartunta. Meneekö lapsi seuraavana päivänä kouluun, jos oireita ei ole?

Tämä on aika vaikea kysymys. Emme pysty tällaisessa yksittäistilanteessa antamaan yksiselitteistä ohjetta, joten vanhemman pitää päättää se itse. Ei ole kiellettyä mennä kouluun, mutta ehkä olisi hyvä seurata tilannetta muutama päivä, mutta meillä ei ole mahdollisuutta tehdä karanteenipäätöstä.

Koululaisella on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Miten kauan hänen tulee pysytellä kotona? Suositellaanko hänelle kotitestiä?

Ainakin viisi päivää oireiden alkamisesta, tai ainakin yksi oireiden jälkeinen oireeton päivä on hyvä pysytellä kotona. Kotitestin voi halutessaan tehdä.

Koululaisen perheenjäsenellä on todettu koronatartunta. Meneekö oppilas silti kouluun, vai miten toimitaan?

Viime viikolla muuttuneen ohjeen mukaan tulisi olla viisi päivää kotona perheenjäsenen oireiden alkamisesta. Jos oireita ei ilmaannu, viiden päivän jälkeen voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Kotitestin voi tehdä, mutta jos hän on täysin oireeton, en sano että sitä pitää tehdä.

Koululainen on saanut koronan kotitestistä positiivisen tuloksen. Miten toimitaan?

Hän on koulusta pois ja sairastaa taudin. Yleisohje on, että positiivisen testituloksen jälkeen ollaan viisi päivää pois koulusta. Jos tauti kestää 2–3 päivää, tulisi kotona olla ainakin yksi oireeton päivä, ja jos se kestää pidempään, kaksi oireetonta päivää. PCR-testiä ei lähtökohtaisesti tehdä, ellei siihen ole lääketieteellisiä syitä.