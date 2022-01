Porin Cygnaeuksen koululla on koulun rehtorin Wilma-viestin perusteella runsaasti koronatartuntoja.

Pori

Koululaisten vanhemmille sunnuntai-iltana lähetetyn Wilma-viestin perusteella Porin Cygnaeuksen koululla olisi todettu viime päivinä jopa 27 koronatartuntaa.

”Tämänhetkinen tilanne on 27 positiivista testitulosta kymmenellä eri luokalta”, tiedotti koulun rehtori Jenni Saarinen Wilma-viestissä.

Saarisen viestin mukaan tulokset on saatu lähipäivinä joko kotitestissä tai virallisessa testissä. Hän kertoo tiedottaneensa kyseisiä luokkia altistumisesta erillisellä viestillä. Positiivisen testituloksen saaneita neuvotaan pysymään kotona viisi vuorokautta.

Saarinen ohjeistaa viestissä vanhempia tarkkailemaan lastensa vointia ja käyttämään maskeja. Maskeja on Saarisen mukaan koululla tarjolla myös 1.–2. -luokkalaisille.

Satakunnan Kansa ei tavoittanut rehtori Jenni Saarista sunnuntai-iltana kommentoimaan tilannetta.

Cygnaeuksen koulu on peruskoulun alakoulu, jossa on koulun verkkosivujen perusteella noin 400 oppilasta. Koulussa toimivat Porin kuvataide- ja musiikkiluokat, joiden koulupiirinä on koko kaupunki. Lisäksi koulussa ovat Porin englanninkieliset 1.-6.-luokat.