Main ContentPlaceholder

Koronainfo | Koronarokotukset

Näin 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuulumattomien rokotukset etenevät Satakunnassa

Ensimmäiset rokotukset on jo annettu. Molempien vanhempien suostumus vaaditaan. Paikoin myös lapsille on tarjolla pop up -rokotuksia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Alle 12-vuotias rokotteen ottaja sai valita mieleisensä tarran rokotuksen jälkeen.

Satakunta Mahdollisuus koronavirusta vastaan rokottamiseen ulotettiin juuri ennen joulua koskemaan myös riskiryhmiin kuulumattomia 5–11-vuotiaita lapsia. Rokotukset ovat käynnistyneet Satakunnassa jo ainakin muutamilla paikkakunnilla. ”Meidän neuvoloissamme on rokotuksia annettu jo hyvä määrä”, kertoo Porin perusturvan neuvolatoiminnan osastonhoitaja Elise Inberg.