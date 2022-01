Koronainfo

Helsinki

Suomessa on raportoitu 8 661 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu noin 95 700 tartuntaa, mikä on noin 60 700 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 1 721 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli huomattavasti pienempi, noin 629.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 347 276 tautitapausta.

Sairaalahoidossa on koronataudin vuoksi 700 potilasta, joista 59 on tehohoidossa.

Covid-19-tautiin liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 22. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 688 koronakuolemaa.