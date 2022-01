Myös Rauman koronajäljityksessä on hieman viivettä.

Ruuhkautuneet puhelinlinjat ja nettiyhteydet vaikeuttavat edelleen koronatestiin ja infektiovastaanotolle pääsyä Porin perusturvan alueella.

”Tartunnanjäljityksen kuormittuminen ruuhkauttaa koronaneuvontapuhelinta ja muitakin Perusturvan ajanvarauspuhelimia. 300–400 ihmistä odottaa, että meiltä soitettaisiin takaisin, ja se on valtava määrä”, huokaisee infektiovastaanoton osastonhoitaja Minna Sipola Porin perusturvasta.

Myös netin omaolopalvelin on ajoittain tukossa ja takkuilee.

”Tänne on nyt todella vaikea saada yhteyttä. Tänäänkin on vielä aamupäivällä jaossa muutamia aikoja täksi päiväksi, mutta kyllä kaikki testausajat on saatu joka päivä täytettyä”, Sipola kuvaili tiistaina.

Hän vakuuttaa, että perusturvassa tehdään koko ajan töitä tilanteen helpottamiseksi sekä työvoimaa lisäämällä että teknisiä ratkaisuja etsimällä, mutta vielä toistaiseksi ruuhkista ei ole päästy eroon.

”Tällä hetkellä otamme yhteyttä ihmisiin, jotka ovat saaneet tiedon positiivisesta koronanäytteestä 10–12 päivää sitten, ja yksittäisissä tapauksissa voi mennä pidempäänkin”, pahoittelee tartunnanjäljityksestä vastaava osastonhoitaja Terhi Puranen Porin perusturvasta.

Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan heti tuloksen tultua ensitietoviestillä, jossa tartunnan saanut asetetaan eristykseen ja muut samassa taloudessa asuvat karanteeniin. Myöhemmässä yhteydenotossa tartunnanjäljittäjät kartoittavat perheen tilanteen, jonka jälkeen tartuntatautilääkäri kirjoittaa virallisen eristys- ja karanteenipäätöksen, joka lähetetään postissa työnantajaa varten.

”Toivoisin, että ihmiset odottaisivat kaikessa rauhassa yhteydenottoamme. Viive on nyt pitkä, ja kehitämme koko ajan sähköistä lomaketta, jotta voisimme nopeuttaa tätä vaihetta. Se ei kuitenkaan ole vielä valmis.”

Lieväoireinen korona kehotetaan sairastamaan kotona. Olon helpottamiseksi suositellaan lepoa, hyvää nesteytystä ja tarvittaessa lääkettä kuumeen alentamiseksi.

”Eri asia on, jos positiivisen tuloksen saanut kuuluu johonkin koronan riskiryhmään, on raskaana tai synnytyksestä on kulunut alle kuusi viikkoa tai sairastuneen painoindeksi on yli 40. Silloin kannattaa ottaa yhteyttä infektiovastaanotolle matalalla kynnyksellä”, Terhi Puranen neuvoo.

Myös perustervettä koronapotilasta neuvotaan ottamaan yhteyttä infektiovastaanotolle tai suoraan päivystykseen, jos oireet pahenevat eikä kotihoito enää riitä. Muussa tapauksessa Puranen ja Sipola kehottavat odottamaan rauhassa jäljittäjien yhteydenottoa ja jättämään ruuhkautuneet yhteydenottolinjat testiä tarvitsevien ja vakavammin sairastuneiden käyttöön.

”Etenemme jäljityksessä niin nopeasti kuin kykenemme. Aikajärjestyksestä poiketaan vain terveydenhuoltoalan työntekijöiden ja ikäihmisten parissa työskentelevien kanssa”, Puranen kertoo.

Molemmat kannustavat ihmisiä ottamaan koronarokotteet, käyttämään maskia ja välttämään turhia kontakteja terveydenhuollon kuormituksen helpottamiseksi.

”Koronatilanne on pahentunut viime viikkoina. Joulua edeltävään aikaan verrattuna tartuntaluvut ovat nousseet hurjasti”, Puranen toteaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön seurannan mukaan koronan ilmaantuvuus oli alueella 100 000 asukasta kohti 901,5 kahden viikon jaksolla 22. joulukuuta–4. tammikuuta. Ilmaantuvuusluku nousi ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana yli tuhannen Porissa, Raumalla, Kokemäellä, Eurajoella ja Merikarvialla.

Myös Raumalla koronatartuntojen jäljitys on viivästynyt hieman tilanteen pahennuttua.

”Jäljitys on ylikuumentunut. Tällä hetkellä yhteydenotto positiivisesta testituloksesta voi mennä seuraavaan tai sitä seuraavaankin päivään. Kaikkiin ei enää pystytä ottamaan yhteyttä vuorokauden sisällä”, kuvailee vs. ylihoitaja Marja Iisakkala Rauman terveyspalveluista.

Hänen mukaansa koronatartuntojen määrä on kasvanut Raumalla kahden viime viikon aikana ja jäljityksen yhteydenotoissa on ollut viivettä viikon ajan.

”Tällä hetkellä kaikki halukkaat eivät pääse testiin saman päivän aikana. Kapasiteettia on pyritty lisäämään, mutta ajat menevät aina. Ihan kaikkia tartuntaketjuja ei enää saada kiinni. Paikat, joissa on selvästi ollut riski altistumiselle, kirjataan edelleen kaupungin nettisivuille.”