Maakunnan koronaryhmä suosittaa Satakunnan alueen rajoitusten jatkamista kahdella viikolla nykyisten rajoitusten päättyessä 15. tammikuuta.

Testaukset eivät pysy enää omikronin leviämisvauhdissa. Suosituksena on oireiden ilmaantuessa kotitestit ja omatoiminen ihmiskontaktien jäljitys.

Satakunta

Maakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) antoi menneen vuoden viimeiseltä viikolta synkistyneen raportin koronaepidemian etenemisestä Satakunnassa. Epidemiatilanne on pahenemassa nopealla tahdilla.

Osoituksena tästä on ilmaantuvuuslukemien nousu joillakin paikkakunnilla ensimmäistä kertaa yli 1 000:een 100 000 asukasta kohti, kun leviämisvaiheen kriteeri on 100. Kiihtyvästä epidemiasta kertoo myös positiivisten koronatestitulosten nopea nousu. Jopa 20 prosenttia tutkituista näytteistä on positiivisia.

Tuhatlukuun ovat nousseet Pori, Rauma, Kokemäki, Eurajoki ja Merikarvia. Alin ilmaantuvuusluku kirjattiin Harjavallassa, mutta myös sen ilmaantuvuusluku 221 täyttää leviämisalueen kriteerien.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto toteavat tiedotteessaan, että epidemia on edennyt tilanteeseen, jossa mahdollisten altistustilanteiden julkaiseminen kuntien nettisivuilla on käynyt hyödyttämäksi. Altistua voi kaikissa tilanteissa, joissa ilman varotoimia kohdataan muita ihmisiä.

Koronatyöryhmän mukaan Satakunta täyttää nyt kaikki seitsemän leviämisalueen ja -vaiheen kriteeriä. Tartuntojen ilmaantuvuusluvun nousun lisäksi sairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja sen ennustetaan kasvavan lähiviikkojen aikana. Toistaiseksi Satasairaalan ja terveyskeskusten osastojen kuormitus on vielä maltillinen.

Työryhmä suosittelee maakunnan asukkaille tiukkaa ja huolellista rajoitusten ja varotoimien noudattamista, sillä koronaviruksen omikron-muunnos on hyvin nopeasti leviävä. Tavoitteena suojella väestöä sekä turvata terveydenhuollon ja sairaanhoidon kantokyky.

Työryhmä esittääkin Satakunnan alueen rajoitusten jatkamista kahdella viikolla nykyisten rajoitusten päättyessä 15. tammikuuta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto päättää mahdollisista määräysten ja rajoitusten jatkamisesta 14. tammikuuta.

Epidemian testaus ja tartuntojen jäljitys on ovat jo ylikuormittaneet kuntien perusterveydenhuollon. Seurauksena on testitulosten viivästyminen ja jäljityksen jonoutuminen.

Satakunnan alueella todetaan nyt merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä enää jäljittämään luotettavasti. Vaikein tilanne on Porin perusturvan toimialueella. Sen alueella testattujen koronapositivisten näytteiden osuus on hyvin korkea.Testatuista 29 prosenttia oli positiivisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kuormituksen vuoksi alueellinen koronaryhmä suosittelee kotitestauksia ja omatoimisuutta mahdollisten tartuntojen jäljityksessä.

Testituloksia voi seurata Omakanta -verkkopalvelusta, josta tiedon saa heti tuloksen varmistuttua. Tartunnan saaneita neuvotaan ottamaan yhteyttä omiin kontakteihin sekä kehottamaan hakeutumaan testeihin. Tartuttavuusaika alkaa 48 tuntia ennen oireiden alkua. Jos oireita ei ole, tartuttavuuden katsotaan alkaneen 48 tuntia ennen testin ottamista.