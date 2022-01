Porissa on voinut altistua koronalle kouluissa ja kauppakeskuksessa

Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä kuormittunut ja viivettä on muutama päivä.

Porin kaupunki tiedottaa, että Porissa on voinut viikolla 51 altistua koronaviruksille kouluissa ja kauppakeskuksessa.

Koronalle on saattanut altistua kauppakeskus Puuvillan Ristorante Momento -ravintolassa 21.12 noin kello 13.

Käppärän koulussa altistuminen on ollut mahdollista 20.12. luokalla 2B.

Toejoen koulussa on voinut altistua 20.–21.12. luokalla 2B.

Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä. Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita perusturvan koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle.