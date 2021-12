Koronatartuntoja hoivakoti Iltatuulessa Laviassa – vierailut on kielletty toistaiseksi

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen hoivakodissa on tällä hetkellä 21 asukasta.

Pori

Yhdellä asukkaalla ja kahdella hoitohenkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta Attendon hoivakoti Iltatuulessa Porin Laviassa.

"Saimme tiedon ensimmäisestä tartunnasta joulun aikaan, ja heti sen jälkeen jokaisen asukkaamme läheisille on kerrottu tilanteesta. Olemme pitäneen läheiset hyvin informoituina säännöllisesti,” kertoi hoivakodin johtaja Sarita Jaakonsaari-Iltanen.

Hänen mukaansa kaikki hoivakodin asukkaat ja työntekijät voivat tällä hetkellä hyvin.

”Myös tartunnansaaneiden tila on hyvä, he ovat lähes oireettomia. Ketään ei ole tarvinnut siirtää sairaalahoitoon.”

Tartuntoja on hoivakodissa hoidettu Satakunnan sairaanhoitopiirin, Porin perusturvan tartuntatautilääkärin ja hygieniahoitajan ohjeiden mukaan.

"Porin perusturvan tartuntataudeista vastaava lääkäri asetti keskiviikkona väliaikaisen vierailukiellon, jonka kestosta kerromme heti, kun siitä on päätetty. Harkitsemme, voisiko tapaamisia järjestää väliaikaisesti sään salliessa esimerkiksi ulkotiloissa tai jotenkin muuten.”

Jaakonsaari-Iltanen vakuuttaa, että toiminta jatkuu mahdollisimman tavanomaisesti ja jokaisen asukkaan hoiva on turvattu. Hänen mukaansa hoivakodissa on varauduttu pandemian vaikutuksiin ja henkilökuntaa on riittävästi.

Iltatuuli on tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen hoivakoti, jossa on tällä hetkellä 21 asukasta.

”Hoivakodissamme asuu hoivan tarpeessa olevia asukkaita, joista monella on iän tuomia sairauksia. Siksi on tärkeää, että sekä asukkailla ja heidän läheisillään on selkeä tieto ja kuva tilanteesta.”

Sarita Jaakonsaari-Iltanen vastasi kysymyksiin sähköpostilla.