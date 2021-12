Rokottajien vähyys aiheutti ensi sunnuntaiksi kaavaillun rokotustilaisuuden peruuntumisen Porissa, mutta pop up -tilaisuuksia järjestetään runsaasti eri puolilla Satakuntaa.

Pop up -rokotustilaisuus Sote-keskus Cottonissa keräsi tapaninpäivänä väkeä jonoksi asti. Kaikkiaan tilaisuudessa annettiin 810 koronarokotetta ja lisäksi noin sata influenssarokotetta.

Ilman ajanvarausta järjestettävät pop up -koronarokotustilaisuudet ovat keränneet viime aikoina rokottautujia jonoksi saakka ainakin Porissa.

Pelkästään Sote-keskus Cottonissa tapaninpäivänä järjestetyssä rokotustilaisuudessa annettiin Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koiviston mukaan 810 koronarokotetta ja lisäksi noin sata influenssarokotetta.

Pop up-tilaisuus oli määrä järjestää tapaninpäivän iltana myös Ässien pelissä Isomäen jäähallilla. Se kuitenkin peruuntui, koska peli pelattiin tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi ilman yleisöä.

”Panostimme sitten Cottoniin niin, että pystyimme rokottamaan siellä kaikki, jotka siellä jonottivat”, Koivisto sanoo.

Tapaninpäivänä annettiin Koiviston mukaan eniten kolmansia koronarokoteannoksia, kun vielä 8. ja 16. joulukuuta Porin nuorisotalolla järjestetyssä pop up -rokotustilaisuudessa oli huomattavan paljon ensimmäisen rokoteannoksen ottajia.

”Toivoisin toki, että ykkösannoksiakin otettaisiin vielä vähän enemmän.”

Porin perusturvan alueella on varmistunut tällä hetkellä kolme tulevaa pop up -rokotustilaisuutta Porissa, yksi Merikarvialla ja yksi Noormarkussa. Niiden lisäksi valmistelussa on isompi rokotustilaisuus sunnuntaina 16. tammikuuta, mutta se ei ole vielä varmistunut.

”Suunnitteilla oli myös rokotustilaisuus jo sunnuntaiksi 2. tammikuuta joko Itä- tai Länsi-Poriin, mutta se taitaa nyt peruuntua rokottajien vähyyden vuoksi”, Koivisto sanoo.

Monet muutkin Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät ovat vastanneet kysyntään, ja rokotteita annetaan nyt ilman ajanvarausta eri puolilla maakuntaa. Keräsimme tähän artikkeliin listan tiedossa olevista pop up -rokotustilaisuuksista.

Porin perusturva, eli Pori, Ulvila ja Merikarvia

Porin perusturvan alueella ilman ajanvarausta annetaan niin ensimmäisiä ja toisia kuin kolmansiakin rokoteannoksia. 5–11-vuotiaita lapsia pop up -tilaisuuksissa ei rokoteta, vaan heidät rokotetaan ajanvarauksella neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa.

Porin perusturvan alueella järjestetään pop up -rokotuksia seuraavasti:

– Merikarvian terveysasemalla (Antintie 52, Merikarvia) 7. tammikuuta kello 15–20.

– Sote-keskus Cottonissa, Itä-Porin lähipalvelukeskuksessa ja Porin nuorisotalolla 9. tammikuuta kello 10–16.

– Noormarkun urheilutalolla 12. tammikuuta kello 16–19.30.

Lisätietoa Porin perusturvan koronarokotuksista löydät Porin perusturvan verkkosivuilta.

Rauma

Raumalla pop up -tilaisuuksissa voi saada ensimmäisiä ja kolmansia koronarokoteannoksia.

– Ensimmäisiä rokoteannoksia annetaan ilman ajanvarausta T0-osastolla (Steniuksenkatu 2, Rauma) maanantaina 27.12. kello 12–19, tiistaina 28.12. kello 12–15, keskiviikkona 29.12. kello 12–15, torstaina 30.12. kello 12–15, maanantaina 3.1. kello 12–19, tiistaina 4.1. kello 12–15, keskiviikkona 5.1. kello 12–15 ja torstaina 6.1. kello 12–15.

– Kolmansia rokoteannoksia annetaan ilman ajanvarausta Rauman jäähallilla (Nortamonkatu 23, Rauma) kolmena päivänä 5.–7.1 kello 8.30–19.30. 5.1. rokotetaan 60 vuotta täyttäneitä ja riskiryhmiin kuuluvia. 6. ja 7.1. rokotetaan 60 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmiin kuuluvien lisäksi muita henkilöitä, joille THL:n suosituksen mukaan tarjotaan kolmatta koronarokotetta. Rokotustilaisuuksiin saapuvien pitää huolehtia siitä, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut vaadittava aika.

Lisätietoa Rauman koronarokotuksista löydät Rauman sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivuilta.

Kessote, eli Kokemäki, Harjavalta, Eurajoki ja Nakkila

Kessoten alueella asuville 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille annetaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta seuraavasti:

– Harjavallan liikuntahallilla (Yhdyskatu 2, Harjavalta) torstaina 13. tammikuuta kello 8.30–15.

– Luvian yhteiskoululla (Luvian kirkkotie 18, Luvia) tiistaina 18. tammikuuta kello 8.30–15.

– Tulkkila-salissa, eli Kokemäen liikuntahallilla (Haapionkatu 10, Kokemäki) keskiviikkona 19. tammikuuta kello 8.30–15.

– Nakkilan liikuntakeskuksessa (Kuntopolku 1) torstaina 20. tammikuuta kello 8.30–15.

Lisätietoa Kessoten alueen koronarokotuksista löydät Kessoten verkkosivuilta.

Posa, eli Kankaanpää, Siikainen, Karvia, Jämijärvi ja Pomarkku

Posan alueella koronarokotukset järjestetään tällä hetkellä pääasiassa ajanvarauksella. Lisätietoa koronarokotuksista löydät Posan verkkosivuilta.

Eura

Eurassa koronarokotuksia annetaan tällä hetkellä pääasiassa ajanvarauksella. Lisätietoa Euran koronarokotuksista löydät Euran verkkosivuilta.

Huittinen

Huittisissa koronarokotukset annetaan tällä hetkellä pääasiassa ajanvarauksella. Rokotukset siirtyvät kiihtyvän rokottamistahdin vuoksi väliaikaisesti Tahto Areenalle 10.-21.1. Lisätietoa Huittisten koronarokotuksista löydät Huittisten verkkosivuilta.

Säkylä

Säkylässä koronarokotuksia annetaan tällä hetkellä pääasiassa ajanvarauksella. Lisätietoa Säkylän koronarokotuksista löydät Säkylän verkkosivuilta.